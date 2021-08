Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami veut que Char Dham rouvre à petite échelle avec les directives de Covid

Une pétition d’autorisation spéciale (SLP) a été déposée devant la Cour suprême du Char Dham Yatra après que la Haute Cour de l’État a annoncé la décision du cabinet de l’État d’ouvrir les sanctuaires

Les routes de Char Dham, les travaux dans le cadre du projet Bharatmala et les projets ferroviaires jusqu’à Karnaprayag seront poursuivis pour un développement ultérieur, a déclaré le nouveau ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, à l’Indian Express. Une pétition d’autorisation spéciale (SLP) a été déposée devant la Cour suprême du Char Dham Yatra après que la Haute Cour de l’État a déclaré la décision du cabinet de l’État d’ouvrir les sanctuaires pour que les habitants puissent adorer au milieu de la pandémie de Covid-19.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était sûr d’autoriser Char Dham Yatra, Dhami a expliqué que Kanwar et Char Dham Yatra ne se ressemblent pas comme dans le premier, plus de trois millions de personnes se rassemblent à Haridwar, mais pour le dernier, c’est un voyage et c’est le cas. Pas le même. Le gouvernement a donc voulu le reprendre à petite échelle avec les rapports RT-PCR des fidèles et sur la base des directives Covid-19 et de la capacité des hôtels et gîtes touristiques.

Dhami a réfuté les allégations des travailleurs du parti selon lesquelles l’ex-CM Trivendra Rawat a été démis de ses fonctions pour manque de communication avec les députés, centralisation du pouvoir et domination de la bureaucratie. Il a plutôt déclaré que des officiers «efficaces et expérimentés» comme le nouveau secrétaire en chef SS Sandhu se sont joints et que la bureaucratie et les représentants du public travaillent tous ensemble pour faire de l’Uttarakhand un meilleur État.

Lorsqu’on lui a demandé si Harish Rawat, leader du Congrès dans les sondages, lui poserait un défi, il a déclaré que son parti travaille sur un programme différent et que le véritable défi pour lui est le développement de l’Uttarakhand.

Sur la politique des cadeaux que l’AAP et Harish Rawat promeuvent, promettant certaines unités d’électricité gratuite et une dispense de facture d’électricité, il a déclaré que le gouvernement au pouvoir dans l’État veut un développement global et pas seulement un programme d’élections et qu’il aura les meilleures options préparées par son parti pour les élections. Assurant que son parti fonctionne de manière démocratique, il a réitéré qu’il fait actuellement le travail que le parti lui a assigné et qu’il n’a ni regret du passé ni souci pour l’avenir.

