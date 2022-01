Uttarakhand Elections 2022 Dates, heure du vote, résultats, programme complet : tout ce que vous devez savoir

Élection de l’Assemblée d’Uttarakhand 2022 Date, heure et résultats : La Commission électorale de l’Inde a annoncé aujourd’hui les dates du scrutin pour les 70 sièges de l’Assemblée d’Uttarakhand.

Élection de l’Assemblée d’Uttarakhand 2022 Date de vote, sondages de sortie et résultats : La Commission électorale de l’Inde a annoncé aujourd’hui la date du scrutin pour 70 sièges de l’Assemblée d’Uttarakhand. Annonçant les dates à New Delhi aujourd’hui, le commissaire en chef des élections, Sushil Chandra, a déclaré que le vote pour l’élection de l’Assemblée d’Uttarakhand se déroulera en une seule phase le 14 février. Les résultats des 70 sièges de l’Assemblée seront proclamés le 10 mars. L’élection de l’assemblée aura lieu le 21 janvier, la date limite pour le dépôt des candidatures sera le 28 janvier.

En 2017 également, les scrutins pour les 70 sièges se sont déroulés en une seule phase. Le modèle de code de conduite est entré en vigueur dans les cinq États avec l’annonce des élections. L’annonce intervient après qu’une équipe de la commission électorale s’est récemment rendue dans l’État pour faire le point sur la préparation du scrutin. La CE a déclaré que tous les partis politiques l’avaient exhortée à organiser des scrutins tout en respectant les directives COVID-19. Avec la troisième vague de la pandémie de COVID-19 qui se déroule, la commission a établi de nouveaux protocoles pour garantir la sécurité des élections de Covid aux sièges de l’assemblée. La CE avait également publié des directives détaillées dans le passé concernant la campagne pour les candidats et les partis politiques et est susceptible de mettre à jour les directives aujourd’hui.

Le BJP est le parti au pouvoir dans l’Uttarakhand tandis que le Congrès est le principal parti d’opposition. Le débutant AAP s’efforce de perturber la tradition électorale bipolaire dans l’État.

Calendrier complet des élections de l’Assemblée d’Uttarakhand 2022

Émission de l’avis : 21 janvier

Dernière date de nomination : 28 janvier

Examen des candidatures : 29 janvier

Date limite de retrait de candidature : 31 janvier

Date des scrutins : 14 février

Le scrutin de sortie des élections de l’Assemblée de l’Uttarakhand sera rendu public le 7 mars. En 2017, les élections de l’Assemblée de l’Uttarakhand ont eu lieu le 15 février tandis que les résultats ont été proclamés le 11 mars.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.