Uttarakhand HC reste Char Dham Yatra; dit que l’événement peut inviter une autre catastrophe

Afin de freiner la transmission de Covid-19 à un moment où les nombreuses variantes mutées du virus sont en jeu, la Haute Cour d’Uttarakhand a suspendu lundi de quatre semaines la décision du cabinet de l’État qui autorise Char Dham yatra pour les habitants de trois districts à partir du 1er juillet. Le tribunal a pris en considération l’avis d’experts qui avaient estimé que l’organisation de Kumbh Mela à Haridwar en avril était une “mauvaise décision” et était également un facteur contributif qui a conduit à une forte augmentation des cas de Covid pendant la deuxième vague.

Le 25 juin, le gouvernement de l’Uttarakhand a déclaré qu’il autoriserait le char Dham yatra pour les habitants des districts de Chamoli, Rudraprayag et Uttarkashi de l’État à partir du 1er juillet. Cependant, après la décision de la haute cour de l’État, le porte-parole Subodh Uniyal a déclaré que l’État Le gouvernement examinera l’ordonnance de la HC et, si nécessaire, déplacera la Cour suprême, a noté un rapport de l’IE.

Le tribunal a observé que l’impact de la deuxième vague de Covid-19 était plutôt dévastateur et a entraîné la mort de plus de 3 lakhs et une perte énorme pour de nombreuses familles et enfants. Pendant la période d’avril à mai, médicaments salvateurs, bouteilles d’oxygène, lits d’hôpitaux, ambulances, tout était rare et paralysait le système de santé. Les gens couraient et suppliaient d’être sauvés. En effet, les cimetières et les crématoriums n’avaient pas suffisamment d’espaces. Face à une telle situation, il est crucial de s’assurer que cela ne se reproduise plus.

En outre, le tribunal a souligné que les experts ont estimé qu’il faudrait 18 mois pour vacciner au moins 70% de la population de l’Uttarakhand. Même si toute la population de l’État est vaccinée, rien ne garantit qu’elle sera complètement à l’abri de la variante Delta Plus. En plus de cela, le tribunal a noté que même si le gouvernement de l’État avait les meilleures intentions pendant Kumbh Mela, l’administration civile de Haridwar et de Rishikesh avait échoué en ce qui concerne la mise en œuvre des SOP Covid-19.

Certes, les experts et les responsables du gouvernement central ont dirigé le gouvernement de l’Uttarakhand contre le Char Dham yatra, mais le gouvernement a pris la décision de l’organiser la semaine dernière. Il y a une crainte persistante d’une troisième vague de Covid-19 et la décision du cabinet est susceptible d’exposer davantage les gens au danger.

Pendant ce temps, le tribunal avait ordonné au gouvernement de l’État d’organiser des cérémonies dans le sanctum sanctorum des temples de Char Dham et de les diffuser en direct pour le peuple.

