Uttarakhand : le pont de la rivière Jakhan s’effondre avec deux camions, les chauffeurs courent à vie ; regarder la vidéo

Avec des pluies incessantes et des inondations, plusieurs rivières à travers le pays ont coulé près ou au-dessus de la marque de danger. La force pure de l’eau a également emporté de nombreux ponts cette année. Aujourd’hui, un pont sur la rivière Jakhan à Dehradun s’est effondré lorsque deux camions traversaient la rivière. Le pont fait partie de l’autoroute Ranipokhari-Rishikesh à Dehradun, Uttarakhand.

Une vidéo de l’incident a montré les deux camions piégés sur les décombres du pont avec de l’eau jaillissant en dessous. Un conducteur de l’un des camions peut être vu dans la vidéo en train de sortir de la partie effondrée pour lui sauver la vie.

Le magistrat de district R Rajesh Kumar a déclaré que le trafic sur la route avait été détourné à la suite de l’incident. La police d’Uttarakhand a exhorté le public à éviter l’itinéraire et à utiliser d’autres itinéraires alternatifs.

देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर रानीपोखरी में जाखन नदी बना पुल का एक हिस्सा भारी बारिश और पानी के तेज ढह गया मानस से अनुरोध है कृपया उक्त मार्ग का उपयोग न करते हुए अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।#UttarakhandPolice #Alerte #Dehradun pic.twitter.com/p0nnoe0hVh – Police de l’Uttarakhand (@uttarakhandcops) 27 août 2021

En raison de fortes pluies, la route Sahastradhara-Maldevata a également subi des dommages et les habitants ont été confrontés à des inconvénients. Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, s’est rendu aujourd’hui dans la région et a ordonné au magistrat du district d’effectuer les travaux de réparation au plus tôt. « Lors de l’inspection de la route Sahastradhara-Maldevata endommagée par de fortes pluies, j’ai rencontré la population locale et a demandé au magistrat du district de faire réparer rapidement la partie endommagée. Lors de la visite, le député provincial Shri Umesh Sharma Kau était également présent », a déclaré Dhami dans un tweet.

के कारण क्षतिग्रस्त सहस्त्रधारा-मालदेवता मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों से मुलाकात की तथा क्षतिग्रस्त भाग को जल्द ठीक करवाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिए।

दौरान माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काउ भी साथ रहे। pic.twitter.com/ZbOleAuf16 – Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) 27 août 2021

La police de Dehradun a informé aujourd’hui que les routes Rishikesh-Devprayag, Rishikesh-Tehri et Dehradun-Mussoorie sont également fermées en raison de glissements de terrain à de nombreux endroits suite aux fortes pluies des 3-4 derniers jours. « Vous êtes tous priés de ne pas voyager vers les montagnes tant que le temps n’est pas redevenu normal. Voyager à cette période est très risqué », a prévenu la police de l’État.

