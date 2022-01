Uttarakhand : l’emploi d’une cuisinière dalit a été rétabli ; les autorités disent qu’il suffit de suivre les règles

Le directeur général de l’éducation (PDG) de Champawat, RC Purohit, a déclaré que Sunita reprendrait ses fonctions à partir du 16 janvier, après les vacances d’hiver.

La femme dalit qui a été évincée du poste de « Bhojanmata » à la suite des protestations des étudiants a retrouvé son emploi. Elle a déposé hier une plainte en vertu de la loi SC/ST et de l’article 506 de l’IPC (intimidation criminelle). Peu de temps après, l’administration du district a annoncé qu’elle serait réintégrée. Alors qu’il a été affirmé que Sunita avait été renvoyée parce que les étudiants refusaient de manger de la nourriture préparée par un Dalit, l’administration a nié cette affirmation.

Le directeur général de l’éducation (PDG) de Champawat, RC Purohit, a déclaré que Sunita reprendrait ses fonctions à partir du 16 janvier, après les vacances d’hiver. « Elle a été renvoyée parce que le processus approprié pour sa nomination n’a pas été suivi … Maintenant, elle a été réintégrée après la procédure appropriée », a-t-il déclaré.

Sunita a confirmé qu’elle avait été réintégrée et espérait que cette fois il n’y aurait pas de problème.

Selon un rapport d’Indian Express, les parents des élèves s’étaient opposés à la nomination de Sunita en invoquant une violation des règles. Cependant, le directeur Prem Singh, qui est lui-même un dalit, a déclaré que l’école n’avait pas eu de dalit comme cuisinier au cours des 10 dernières années. L’école -Swatantra Sangram Senani Late Shri Ram Chandra Government Inter College dans le village de Jaul- a une majorité d’étudiants de la caste supérieure. Les critères officiels du poste indiquent la priorité à une nomination non générale (catégorie).

L’école avait commencé à chercher un nouveau cuisinier en octobre après que l’un des deux cuisiniers qui préparent les repas de midi pour les élèves des classes 6 à 8 ait pris sa retraite. L’école avait reçu six candidatures – cinq de la catégorie générale et une de la Caste répertoriée.

« La règle pour la nomination est que la personne doit être BPL. Mais aucun des six n’a passé ce critère. J’ai informé le comité de gestion de l’école (SMC, qui comprend les parents) et l’association parents-enseignants que nous devions inviter plus de candidatures. L’annonce précédente ne mentionnait pas non plus que les candidats SC, ST et OBC seraient prioritaires. Par conséquent, une nouvelle publicité a été publiée le 12 novembre et nous avons reçu cinq candidatures », a déclaré Prem Singh.

Un comité de quatre membres a ensuite choisi Sunita Devi après avoir constaté qu’elle répondait aux critères d’éligibilité. Les deux enfants de Sunita étudient dans la même école.

Situé à environ 27 km de Tanakpur tehsil, l’Inter College compte 66 étudiants inscrits jusqu’à la classe 8, qui ont droit à un repas de midi. Parmi eux, 45 appartiennent à la catégorie générale, tandis que 21 sont des Dalits.

Sur la base de la plainte de Sunita, une affaire a été enregistrée contre 30 personnes mais aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.