Uttarakhand : Pluie, la fureur des inondations continue ; route temporaire reliant Dehradun à Rishikesh emportée

Plusieurs routes ont également été bloquées dans l’État en raison de glissements de terrain.

La fureur de la pluie et des inondations continue de s’abattre sur l’Uttarakhand, endommageant plusieurs routes, ponts et inondant de nombreuses zones. Lors du dernier incident, une route alternative sur l’autoroute Dehradun-Ranipokhari-Rishikesh, créée pour faciliter la circulation des personnes et des petits véhicules, a été balayée en raison de fortes pluies la nuit dernière, perturbant la connectivité avec la région.

La route temporaire a été créée après l’effondrement de certaines parties de l’autopont de Ranipokhari, construit au-dessus de la rivière Jakhan pour relier Dehradun à Rishikesh, le 27 août.

#REGARDER | Uttarakhand : Un itinéraire alternatif sur l’autoroute Dehradun-Ranipokhari-Rishikesh créé pour faciliter la circulation des personnes et des petits véhicules a été balayé en raison de fortes pluies la nuit dernière. L’itinéraire a été créé après l’effondrement de parties d’un pont sur la rivière Jakhan le 27 août. pic.twitter.com/9HdwZVVLtV – ANI (@ANI) 7 septembre 2021

Plusieurs routes ont également été bloquées dans l’État en raison de glissements de terrain. Aujourd’hui, un glissement de terrain a bloqué des routes à Narkota. « À Narkota, des débris et des pierres tombent continuellement de la colline, ce qui pose un problème pour ouvrir la route. Du point de vue de la sécurité, des forces de police sont disponibles sur place. En raison du blocus routier, les véhicules garés sur la rocade de Jawadi doivent passer par Mayali, l’autoroute de Tehri », a déclaré la police de Rudraprayag.

निरंतर पहाड़ी से मलवा और पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण मार्ग को खोलने में दिक्कतों का सामना करना रहा है। की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल उपलब्ध है। होने के कारण जवाडी बाईपास पर वाहनों को मयाली, टिहरी वाले मोटर मार्ग से जाने हेतु बताया जा रहा है। pic.twitter.com/7BspNCgLGi – Police de Rudraprayag Uttarakhand (@sprudraprayag) 7 septembre 2021

Le pont Dehradun-Rishikesh s’était effondré le 27 août. Une vidéo de l’incident avait montré des véhicules coincés dans la partie effondrée alors que l’eau de la rivière continuait de couler sous la partie cassée.

Hier, une équipe de géologues a recommandé au gouvernement de procéder à l’évacuation immédiate des habitants du village de Jumma et des zones voisines du district de Pithoragarh. Selon les médias, cinq personnes sont déjà mortes tandis que deux autres sont portées disparues après l’effondrement de deux maisons dans le village à la suite de fortes pluies.

