Uttarakhand: une avalanche frappe la région de Sumna dans le district de Chamoli; 8 tués, 384 personnes secourues à ce jour

Selon les rapports, 384 personnes ont été secourues à ce jour.

Une avalanche a frappé hier la zone proche de la Sumna dans le district de Chamoli dans l’Uttarakhand. Les zones touchées sont proches de la frontière indochinoise. Le ministre en chef Tirath Singh Rawat a mené aujourd’hui une étude aérienne de la région de Sumna du secteur de Joshimath dans le district de Chamoli, où une avalanche s’est produite en raison de fortes chutes de neige.

Le CM a informé que le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, l’avait appelé hier soir. «La NDRF et l’administration du district sont au travail. ITBP et BRO ont été informés. Le sauvetage s’est fait rapidement. J’ai fait un levé aérien aujourd’hui. BRO effectue l’opération mais la connectivité reste affectée », a déclaré CM Tirath Singh Rawat.

Selon les rapports, 384 personnes ont été secourues à ce jour. «6 d’entre eux sont critiques et sont actuellement sous traitement médical. Nous avons récupéré jusqu’à présent 8 corps. L’opération de sauvetage est en cours », a déclaré l’armée indienne.

Les responsables de l’Organisation des routes frontalières (BRO) ont déclaré que des informations avaient été reçues sur une partie d’un glacier qui s’effondrait au-delà de Sumna Chawki, près de Malari.

उत्तराखंड की नीति घाटी में मलारी बॉर्डर स्थित सुमना गाँव के निकट ग्लेशियर टूटने का समाचार मिलने पर घटनास्थल का हवाई निरीक्षण किया। सुमना क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने से रास्ते बंद हैं। संचार व्यवस्था स्थापित की जा रही है। pic.twitter.com/IRbkDYtA54 – Tirath Singh Rawat (@TIRATHSRAWAT) 24 avril 2021

Le ministre en chef Tirath Singh Rawat a tweeté disant qu’une alerte avait été lancée et qu’il était en contact permanent avec le BRO et l’administration du district pour des mises à jour.

नीती घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है। इस संबंध में मैंने एलर्ट जारी कर दिया है। मैं निरंतर जिला प्रशासन और बीआरओ के सम्पर्क में हूँ। – Tirath Singh Rawat (@TIRATHSRAWAT) 23 avril 2021

Le ministre de Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, a déclaré qu’il surveillait la situation de près.

«Malheureusement, une catastrophe a frappé le village de Reni dans l’Uttarakhand en raison de l’éclatement d’un glacier sur la rivière Dhauliganga… Je surveille la situation de près. Le CWC est en état d’alerte et une équipe dirigée par un officier de secrétariat a pris en charge la situation », a-t-il écrit sur Twitter.

En février, l’éclatement d’un glacier a tué près de 80 personnes à Chamoli et beaucoup ont disparu.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.