UWB serait bien sur votre prochain téléphone

L’ultra large bande (UWB) est la dernière technologie de connectivité sans fil sur les smartphones à l’heure actuelle, avec les téléphones phares récents de Samsung et d’Apple offrant cette technologie. Il permet un suivi plus précis des appareils et une communication plus intuitive avec d’autres appareils équipés UWB.

Nous avons vu Apple et Samsung proposer tous les deux des tuiles de suivi plus intelligentes avec la technologie, tandis que Samsung a également annoncé la possibilité d’utiliser votre téléphone équipé UWB comme porte-clés pour votre voiture. Pendant ce temps, Xiaomi a démontré sa capacité à contrôler les gadgets de la maison intelligente en les pointant simplement.

Alors UWB est-il quelque chose que vous devez avoir dans votre prochain smartphone ou est-ce un non-facteur? Nous avons posé cette question aux lecteurs d’Android Authority et voici comment vous avez voté.

Voulez-vous que votre prochain téléphone ait UWB?

Résultats

Nous avons publié le sondage le lundi 3 mai dans notre article sur la possibilité que les pixels de nouvelle génération obtiennent UWB. Un peu plus de 1300 votes ont été exprimés et il semble qu’il y ait beaucoup d’amour pour la technologie UWB. Près de la moitié (46,5%) de tous les lecteurs interrogés ont déclaré que ce n’était pas un must, mais que ce serait bien d’avoir sur leur prochain téléphone. C’était l’option la plus populaire du sondage.

En ce qui concerne la bataille pure et simple du “ oui ou non ”, 30% des répondants ont déclaré ne pas se soucier de la technologie, battant les 23,3% des lecteurs interrogés qui ont déclaré que c’était un must. Néanmoins, le sondage montre clairement que près de 70% des répondants soutiennent la présence de la technologie sur leur téléphone.

Les quelques commentaires suggèrent que les gens ont quelques autres idées sur ce qu’ils aimeraient voir sur les nouveaux pixels au lieu de l’UWB, comme un blaster infrarouge ou un meilleur appareil photo.

commentaires

Adam Gunderson: Gardez votre uwb et donnez-moi un blaster ir Joe Black: Donnez-moi un meilleur appareil photo, je ne me soucie littéralement de rien d’autre (en tant que propriétaire de Pixel 5). Eh bien, une meilleure autonomie de la batterie serait bien grâce. CR45H 0V3RR1D3: Gardez votre BS UWB, essayez de ramener la reconnaissance faciale, les techniciens utilisent réellement…

Merci d’avoir voté pour ce sondage. Pensez-vous que chaque téléphone phare aura UWB dans un an? Ou est-ce que cela se révélera être une fonctionnalité de niche que seuls quelques téléphones ont? Faites-nous savoir ci-dessous.