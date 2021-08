UWM Crypto Payments, Binance aux Pays-Bas, Bitstamp ne listera pas DOGE + Plus d’actualités ⋆ Crypto nouveaux médias

par

Cryptoman

18 août 2021, 21h05

130 Vues

Source : AdobeStock / weedezign

Obtenez votre condensé quotidien d’actualités liées aux crypto-actifs et à la blockchain – enquêtant sur les histoires qui passent sous le radar des actualités cryptographiques d’aujourd’hui.

L’actualité des adoptions

prêteur hypothécaire américain Prêts hypothécaires de gros unis (UWM), anciennement connue sous le nom de Financière United Shore, commencera à accepter les paiements en crypto-monnaie d’ici la fin de cette année, a rapporté Detroit Free Press. Le PDG de la société, Mat Ishbia, a déclaré dans un appel aux résultats qu’ils espéraient le faire “avant n’importe qui dans le pays” et qu’ils envisageaient d’abord d’ajouter la prise en charge du bitcoin (BTC), mais avec de l’éther (ETH) et d’autres cryptos. suivre. Le marché de la gestion des crypto-actifs atteindra 9,4 milliards USD d’ici 2030, contre 670 millions USD en 2020, selon un rapport de la société d’études de marché. Étude de marché alliée. En outre, il indique que la numérisation accrue des services financiers, l’augmentation des investissements dans la cryptographie et l’accès à des moyens plus faciles d’acheter des actifs cryptographiques alimenteront la croissance tout au long de la décennie.

L’actualité des échanges

De la Nederlandsche Bank (DNB) a dit que Binance fournit des services de cryptographie aux Pays-Bas sans l’enregistrement légal requis auprès de DNB. Cela signifie que Binance n’est pas en conformité avec la loi contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et offre illégalement des services d’échange entre monnaies virtuelles et fiduciaires, ainsi qu’offre illégalement des portefeuilles de dépositaire, a-t-il déclaré. Échange de crypto Bitstamp ne listera pas un actif cryptographique qui “se plante sur le tweet d’un milliardaire”, a déclaré le PDG de la société, Julian Sawyer, selon Financial News. L’échange restera en dehors de l’engouement pour les altcoins mené par dogecoin (DOGE), car tous les cryptos répertoriés sur l’échange devront répondre à des « exigences strictes ». Fournisseur de titres cryptographiques Groupe ETC a annoncé qu’il listait tous ses produits négociés en bourse (ETP) crypto sur la bourse nationale autrichienne. L’ETP BTC est neutre en carbone, selon le communiqué, alors qu’ils répertorieront également un ETP ETH et un ETP litecoin (LTC).

Actualité de la réglementation

La succursale de Shenzhen du Banque populaire de Chine (PBOC) a «nettoyé» onze entreprises pour leur implication dans des activités de crypto-monnaie illégales présumées dans le cadre d’une campagne spéciale pour montrer une attitude de tolérance zéro à l’égard du commerce de crypto-monnaie, selon le South China Morning Post, qui a cité un rapport de Shanghai Securities Nouvelles. Le journal n’a pas fourni de détails sur la façon dont ces entreprises ont été traitées. Les membres du Congrès américain Tom Emmer et Darren Soto ont annoncé qu’ils réintroduisaient la Blockchain Regulatory Certainty Act, initialement introduite par Emmer début 2019. La nouvelle version vise à fournir un refuge aux entreprises de blockchain qui ne détiennent pas d’actifs clients, ce que l’élaboration de directives menace avec enregistrement en tant qu’entreprises de services monétaires. Le Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) avertit les investisseurs australiens de se méfier des entités non agréées qui proposent des produits financiers liés aux crypto-monnaies, car les entités agréées offrent certaines protections aux investisseurs. L’ASIC a déclaré avoir reçu des rapports d’investisseurs de toute l’Australie selon lesquels des citoyens subissaient des pertes importantes après avoir échangé des produits financiers cryptographiques tels que des options, des contrats à terme, des jetons à effet de levier et des options binaires, attribués à “un effet de levier excessif, des pannes de plate-forme ou des liquidations injustes”.

Actualités minières

Société de minage de crypto Chaîne de blocs Argo a annoncé qu’il est devenu climatiquement positif pour les émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1, 2 et 3 associées à toutes ses opérations respectives liées à la cryptographie. Argo a l’intention de devenir neutre en carbone et prévoit d’aller encore plus loin “en atténuant les émissions grâce au soutien de projets en dehors d’Argo”, a déclaré la société. Société de minage de crypto Iris Énergie a annoncé avoir soumis un projet de formulaire F-1 confidentiel au Commission des valeurs mobilières des États-Unis, sollicitant une cotation directe sur le Nasdaq échange. La société s’attend à ce que la cotation ait lieu au quatrième trimestre 2021.

Nouvelles d’investissement

Cabinet de services financiers Galaxie numérique a affiché des pertes pour le deuxième trimestre, résultant des prix fluctuants et volatils des crypto-monnaies, le prix du BTC ayant chuté de 54% d’avril à juillet. Leur perte nette de résultat global pour le trimestre était d’environ 175,8 millions USD, tandis que les résultats du deuxième trimestre de l’année précédente affichaient un gain global net de 35,3 millions USD. Société de cryptographie MobileCoin a annoncé avoir levé 66 millions de dollars dans un tour de table de série B, portant sa valorisation à environ 1,06 milliard de dollars. Le tour sera utilisé pour développer davantage les produits de MobileCoin, y compris MBot, un système de paiement par chatbot en crypto-monnaie et le développement des services marchands de la société, ainsi que pour le déploiement de son stablecoin initial.

La source

Lien source