UWM, deuxième prêteur hypothécaire américain, abandonne ses plans de paiement en bitcoins après avoir effectué un test.

United Wholesale Mortgage (UWM), l’un des plus grands prêteurs de gros et d’achat aux États-Unis, abandonne les plans de paiement Bitcoin après avoir effectué un test. UWM a officiellement annoncé jeudi que la société avait mené avec succès son tout premier projet pilote d’hypothèque de crypto-monnaie, acceptant cinq paiements cryptographiques en octobre et un en septembre. La société a décidé de ne pas procéder aux paiements en bitcoins.

La société a cité des problèmes associés tels que la réglementation pour ne pas adopter le bitcoin.

UMW n’a pas divulgué plus d’informations sur le test, ni précisant quelles crypto-monnaies faisaient partie du pilote ni quelles entreprises ont aidé l’entreprise à le mener à bien. « Nous sommes fiers d’être le premier prêteur hypothécaire à piloter avec succès cette technologie et à démontrer davantage que nous innovons à long terme », a déclaré Mat Ishbia, PDG d’UWM. Malgré la réussite du test, la société de prêts hypothécaires a décidé de rester à l’écart des paiements Bitcoin, citant des problèmes associés tels que la réglementation : « En raison de la combinaison actuelle de coûts supplémentaires et d’incertitude réglementaire dans l’espace Crypto, nous avons conclu que nous n’allons pour s’étendre au-delà d’un pilote à ce moment.

UWM a noté que le processus pilote avait aidé l’entreprise à se renseigner sur les transactions de paiement cryptographiques.

UWM a noté que le processus pilote a aidé l’entreprise à se renseigner sur les transactions de paiement cryptographiques et a préparé l’entreprise à les rendre disponibles «une fois que les transactions de cryptomonnaies deviendront quelque chose qui propulsera l’organisation vers l’avant». La société a également noté que le prêteur continuerait de surveiller les développements dans l’industrie de la crypto et de la blockchain pour une utilisation potentielle à l’avenir.

UWM a annoncé son intention d’expérimenter des paiements hypothécaires crypto en août, cherchant à tester les paiements hypothécaires dans des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ether.