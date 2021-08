UWM, Quorum Holdings et SafeGold prévoient de l’accepter comme méthode de paiement ⋆ Crypto new media

Le prêteur hypothécaire américain – United Wholesale Mortgage – a l’intention d’accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement d’ici la fin de 2021. Alors que la société adopterait d’abord Bitcoin, elle explorerait d’autres actifs numériques tels que Ethereum peu de temps après.

En outre, la société d’investissement immobilier sud-africaine – Quorum Holdings – et la bourse de bijoux canadienne – SafeGold – se sont également engagées à permettre aux clients d’utiliser la crypto-monnaie principale comme moyen de paiement.

Le premier prêteur hypothécaire américain à autoriser les paiements cryptographiques

Le prêteur en gros basé au Michigan – United Wholesale Mortgage – a révélé son intention d’accepter les actifs numériques pour les paiements dans les mois à venir. Si tel est le cas, UWM deviendra le premier grand prêteur hypothécaire américain à adopter les monnaies virtuelles comme méthode de paiement. Mat Ishbia – le PDG de la société – a commenté :

“Nous sommes ravis d’espérer que (cette année) nous pourrons réellement exécuter cela avant tout le monde dans le pays.”

Le haut dirigeant a reconnu que la société commencerait son effort de crypto-monnaie avec Bitcoin. Il n’exclut pas la possibilité d’ajouter ultérieurement d’autres actifs virtuels comme Ethereum :

«Je pense que nous commençons avec Bitcoin, mais nous examinons Ethereum et d’autres. Nous allons marcher avant de courir, mais en même temps, nous sommes définitivement un leader en matière de technologie et d’innovation et nous essayons toujours d’être les meilleurs et les leaders dans tout ce que nous faisons. Mat Ishbia, Source : uwm.com

Quorum Holdings et SafeGold ont également rejoint le mouvement BTC

Selon un autre rapport, le groupe immobilier basé à Johannesburg – Quorum Holdings – deviendrait la première société sud-africaine dans le domaine à permettre aux clients de payer leurs acomptes locatifs en crypto-monnaies. Saul Mayers – conseiller juridique du cabinet – a noté qu’en dehors de Bitcoin, les locataires pourraient également utiliser Ethereum comme moyen de paiement, soulignant la sécurité de l’opération :

« En fonction de la façon dont cela fonctionne, nous allons nous étendre à d’autres propriétés à la fois à Johannesburg et au Cap. Les locataires peuvent utiliser Bitcoin ou Ethereum pour sécuriser leurs baux, sachant que leur crypto sera également conservée sur une plate-forme sûre et de confiance.

Même si Mayers a loué le mérite des actifs numériques, il a averti que les traiter masque ses risques. Par exemple, un locataire pourrait endommager la propriété. Dans le même temps, la valeur du BTC ou de l’ETH pourrait baisser, ce qui signifie que le propriétaire pourrait ne pas être en mesure d’utiliser la caution locative pour récupérer ces coûts.

Le Canada n’est pas non plus à la traîne en termes d’adoption du bitcoin. Comme indiqué, la bourse de bijoux basée en Ontario – SafeGold – a ajouté non seulement le principal actif numérique à ses options de paiement, mais également Ethereum (ETH) et Dogecoin (DOGE). Il convient de noter que la société prévoit d’accepter même la prochaine crypto-monnaie SafeTitan (STTN), qui est liée à Binance Coin (BNB).

Entreprises de premier plan acceptant les paiements Bitcoin

Les entreprises permettant à leurs clients de payer en bitcoin apparaissent assez souvent car la liste comprend des noms bien connus.

L’exemple le plus récent est venu de la grande chaîne de cinémas américaine AMC Theatres. Le PDG de l’organisation, Adam Aron, a révélé que les gens pourraient acheter des billets via la principale crypto-monnaie d’ici la fin de 2021. Après l’annonce, les actions d’AMC ont augmenté de plus de 4%.

La marque de mode allemande – Philipp Plein – a également rejoint le mouvement en permettant à ses clients d’acheter des produits dans 15 actifs numériques, dont le bitcoin. Le fondateur et directeur général de l’entreprise – Philipp Patrick Plein – a admis qu’il est un fervent partisan des actifs numériques et un hodler.

À son tour, le détaillant en ligne de produits intelligents basé aux États-Unis – Wellbots – a annoncé le mois dernier qu’il accepterait Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) parmi les pièces stables populaires USD Coin (USDC) et DAI.

En avril, l’un des plus anciens vendeurs de vin d’Amérique – Acker – a accordé à ses clients la possibilité de payer en actifs virtuels pour des bouteilles de vins fins. John Kapon – le président de la société basée à New York – a expliqué que les clients pouvaient utiliser certaines des crypto-monnaies les plus populaires telles que Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et Litecoin.

Il a souligné que les clients d’Acker sont principalement des personnes riches et influentes qui s’intéressent principalement aux crypto-monnaies. Avec cette initiative, ils peuvent distribuer d’importantes sommes d’actifs numériques pour profiter ou investir dans des vins fins.

