UWMC Stock est un investissement digne dans l’immobilier innovant

Avec la couverture médiatique du groupe Reddit r / WallStreetBets, certains commerçants sont à la recherche du prochain grand stock de mèmes. De plus, il y a eu des spéculations selon lesquelles la prochaine cible de lancement de Reddit pourrait être l’initiateur de prêts immobiliers Participations UWM (NYSE:UWMC). Mais, est-ce la seule raison de posséder des actions UWMC?

Source: Shutterstock

Miser votre capital durement gagné sur un short squeeze alimenté par Reddit n’est pas mon idée d’une stratégie d’investissement solide. Au lieu de cela, je recommanderais de vous concentrer sur les mérites de l’entreprise dans laquelle vous investissez.

Si vous souhaitez en savoir plus sur UWMC et son statut en tant qu’action Reddit, je vous invite à consulter l’excellent article du contributeur InvestorPlace Robert Lakin qui couvre ce sujet, ainsi que l’article perspicace écrit par le contributeur Brenden Rearick.

Maintenant, nous allons plonger dans le stock la tête la première, en commençant par une brève analyse de son action récente des prix.

Un regard plus attentif sur les actions UWMC

L’une des principales raisons pour lesquelles le stock UWMC pourrait être considéré comme un stock meme est probablement à cause de ses mouvements de prix sauvages.

En fait, le cours de l’action a été assez stable pendant une partie importante de 2020. Il y a eu un certain nombre de mois au cours desquels l’action est restée proche du niveau de 10 $.

Ce n’est pas inhabituel pour les actions d’une société d’acquisition à usage spécial (SPAC). Comme l’a souligné Josh Enomoto, UWM Holdings est devenue publique grâce à une fusion inversée avec une SPAC connue sous le nom de Gores Holdings.

UWMC est sorti de la zone de 10 $ à la fin de décembre 2020 et a même atteint un sommet de 52 semaines à 14,38 $. Cela aurait été le moment idéal pour prendre des bénéfices car une baisse rapide s’est ensuivie par la suite.

Étonnamment, à la fin de février 2021, le titre avait plongé à environ 7,50 $. Cependant, il y a eu une légère reprise après cette baisse, le cours de l’action étant remonté à 8,50 $ à la mi-mars.

Avant de passer aux bases de l’entreprise, il y a un autre détail important sur le stock UWMC. À savoir, il offre un rendement du dividende annuel à terme d’environ 4,45%, ce qui devrait séduire certains investisseurs axés sur les revenus.

Résultats records

L’un des meilleurs moyens de convaincre les investisseurs potentiels qu’il ne s’agit pas simplement d’une action Reddit serait de révéler les données fiscales récentes d’UWM Holdings.

Au cours du quatrième trimestre de 2020, UWM Holdings a déclaré des créations record d’un volume de prêts de 54,7 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 71% par rapport au trimestre de l’an dernier.

Avec cela, un autre record a été brisé alors que la production des origines de UWM Holdings pour l’année 2020 s’élevait à 182,5 milliards de dollars. Ce nombre signifiait une augmentation de 69% par rapport à la production record précédente de la société pour 2019 de 107,8 milliards de dollars.

De plus, au cours du quatrième trimestre de 2020, UWM Holdings a enregistré un bénéfice net de 1,37 milliard de dollars. Nous devons admettre que c’est une énorme amélioration par rapport au bénéfice net de 148,9 millions de dollars affiché au quatrième trimestre de 2019.

Le président et chef de la direction d’UWM Holdings, Mat Ishbia, a qualifié le trimestre de «phénoménal» et, franchement, je dirais qu’il a mérité le droit de se vanter un peu.

Un produit Jumbo

Loin d’être un «mème», UWM Holdings pourrait en fait être considéré comme un innovateur dans le secteur de l’immobilier.

Le produit récemment annoncé par la société est connu sous le nom de Prime Jumbo. Ceci est conçu pour faciliter la vie des courtiers en hypothèques, car il leur fournit un produit qui facilite la conclusion rapide de prêts allant jusqu’à 2 millions de dollars avec un ratio prêt / valeur allant jusqu’à 89,99%.

La société a souligné la flexibilité de Prime Jumbo, déclarant qu’il est «disponible sur les achats, les refinancements taux / terme et les encaissements, ainsi que sur les résidences principales, secondaires et les immeubles de placement».

Comme l’explique Ishbia, Prime Jumbo «égalise les règles du jeu pour que les courtiers obtiennent leurs emprunteurs géants dans leurs maisons de rêve ou se refinancent à un taux inférieur».

C’est un produit hautement compétitif qui pourrait faciliter la vie des courtiers hypothécaires indépendants et des emprunteurs.

La ligne de fond

L’action UWMC est une évolution rapide – c’est indéniable. Pourtant, les investisseurs n’ont pas besoin de considérer l’action comme une cible potentielle de short-squeeze.

Ils devraient plutôt examiner de près ce que UWM Holdings a à offrir. La société semble avoir de solides statistiques fiscales et des idées de produits innovants.

De plus, UWM Holdings offre un rendement de dividende généreux. Alors, ne vous concentrez pas sur le «mème» – concentrez-vous simplement sur ce qui est significatif.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

