UWMC Stock est un jeu de mème qui a du sens en dehors de Reddit

UWM Holdings (NYSE:UWMC) est une entreprise des plus intéressantes. UWM, qui est l’abréviation de United Wholesale Mortgage, a pris de l’importance plus tôt cette année grâce à l’excitation r / WallStreetBets. Les traders enchérissent dans l’espoir d’une énorme compression à court terme. Cela ne s’est pas produit. En fait, l’action UWMC s’est effondrée. Cependant, contrairement à de nombreuses actions Reddit, celle-ci semble être une société fondamentalement forte qui se négocie à une évaluation convaincante.

Source: Shutterstock

À cette fin, les analystes voient UWM gagner 1,45 $ par action cette année. Étant donné que les actions UWMC se négocient à seulement 7,50 $ par action, cela correspond à un ratio P / E knockdown de seulement 5.

En revanche, un multiple de marché normal est historiquement plus proche de 15 et s’est rapproché de 20 avec le récent marché haussier.

Parfois, un faible ratio P / E est trompeur car l’activité sous-jacente disparaît rapidement. Pensez aux centres commerciaux régionaux ces dernières années. Ou une société de biotechnologie dont le seul médicament est sur le point de perdre sa protection par brevet l’année prochaine. Mais UWM Holdings n’a pas non plus ce problème.

C’est un prêteur hypothécaire, et il n’y a aucune raison pour que la demande pour ces services se tarisse de si tôt. Alors pourquoi le stock UWMC n’a-t-il pas fonctionné et qu’est-ce qui va changer cela à l’avenir?

Action UWMC: la valeur ajoutée

Comme indiqué dans l’introduction, l’action UWMC ne se négocie que pour un peu plus de 5 fois les bénéfices. Les analystes prévoient des bénéfices similaires pour l’entreprise en 2022 et 2023 également. Un ratio P / E de 5x signifie qu’une entreprise rapporte chaque année 20% de sa capitalisation boursière en résultat net. C’est, tout simplement, incroyable.

Les ours feraient valoir que l’UWM réalise actuellement des bénéfices inhabituels. Revenez à 2019, par exemple, et UWM a gagné beaucoup moins qu’aujourd’hui. Si les niveaux de rentabilité de 2019 revenaient, l’action serait plus proche des bénéfices de 20x.

Ce n’est pas horrible, mais ce n’est pas non plus une bonne affaire. La question est, est-ce que le boom de l’immobilier après Covid-19 se terminera presque immédiatement, ou pourrait-il durer un certain temps?

Il y a un argument raisonnable selon lequel trop peu d’Américains ont acheté des maisons ces dernières années. Une combinaison de facteurs tels que la faiblesse du marché du travail, la démographie et la gueule de bois de la crise du logement de 2008 ont empêché les jeunes familles d’acheter leur propre logement. Covid-19, cependant, a changé l’équation.

Désormais, les familles ont réalisé l’importance de posséder leur propre propriété et de l’améliorer au cas où elles se retrouveraient à nouveau chez elles. La combinaison d’une économie en croissance rapide et de la tendance à travailler et à apprendre à domicile devrait alimenter une demande de logements plus forte pendant au moins plusieurs années.

Cela, à son tour, devrait permettre à l’action UWMC de réaliser ses bénéfices de l’ère du boom pendant une période raisonnable. Au moment où son activité reviendra à des niveaux plus normaux, il y a de fortes chances que les actionnaires aient déjà été bien rémunérés par de généreux dividendes et des rachats d’actions.

UWM: avantages par rapport à Rocket

Le stock est donc bon marché. C’est une bonne nouvelle en soi. Mais qu’est-ce qui élève vraiment les arguments en faveur du stock UWMC au niveau supérieur? D’une part, comparez-le avec Fusée (NYSE:RKT).

Rocket est populaire auprès des traders, car il s’agit également d’un stock meme et appartient au même secteur. Il n’y avait pas de pénurie d’émojis de fusée sur WallStreetBets lorsque le stock de RKT a doublé en l’espace d’une semaine plus tôt cette année.

Mis à part le meilleur nom, cependant, Rocket est court par rapport à l’action UWMC. C’est parce que, selon les taureaux UWM, il peut fermer les prêts hypothécaires beaucoup plus rapidement que Rocket.

Dans un marché du logement normal, cela pourrait ne pas faire une grande différence. À l’heure actuelle, cependant, le logement est extrêmement chaud. De nombreuses maisons se vendent dans des guerres d’enchères. Les vendeurs ont le choix de la transaction à accepter. Obtenir rapidement un prêt est essentiel pour les propriétaires potentiels de ce marché.

En outre, il y a un autre élément clé. Rocket a une position plus forte sur le marché du refinancement. Pendant ce temps, UWM a un bastion sur les origines de nouveaux prêts immobiliers. À l’heure actuelle, UWM a la position favorable des deux. D’une part, les frais sur les nouveaux prêts hypothécaires ont tendance à être plus élevés que sur les opérations de refinancement.

De plus, si les taux d’intérêt continuent d’augmenter, cela écrasera la demande de refinancement. Après tout, à quoi sert un refi si le nouveau taux d’intérêt est plus élevé que l’ancien? Cependant, étant donné la chaleur du marché du logement, il semble que la demande de nouveaux prêts immobiliers se poursuivra pendant un certain temps.

Verdict de l’action UWMC

Il est tentant de penser que tout ce qui se fait entendre sur Reddit doit être un investissement risqué. Les membres discutent certainement de beaucoup d’idées d’actions d’expansion et de récession. Cependant, le stock UWMC est l’exception. C’est une belle entreprise qui se négocie maintenant à une évaluation carrément convaincante après sa récente vente.

Il y a bien sûr des risques. La qualité du crédit est une préoccupation, comme toute personne qui se souvient de 2008 peut vous le dire. Le boom immobilier actuel finira par ralentir, ce qui nuira aux volumes de prêts. Et la hausse des taux d’intérêt pourrait également étouffer le marché des opérations de refinancement. Vous pouvez trouver des vents contraires ici si vous essayez.

Mais en fin de compte, l’action UWMC se négocie à 5x les bénéfices. Il existe également de réelles possibilités de donner un coup de pouce aux actions à court terme.

Par exemple, compte tenu de la nouveauté des actions UWMC, elles ne sont pas encore présentes dans tous les principaux fonds négociés en bourse (ETF). Au fil du temps, davantage d’indices et de fonds devraient ajouter des actions UWMC à leurs portefeuilles, entraînant une augmentation de l’activité d’achat de l’action. Ajoutez tout cela, et si vous achetez un seul stock Reddit dans un proche avenir, il y a de bonnes raisons de faire de l’action UWMC la sélection.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.