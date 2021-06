UWMC Stock est une question de savoir ce que vous possédez

in

Prêts hypothécaires de gros unis (NYSE :UWMC) semble être en route vers la percée attendue par ses actionnaires. Au moment d’écrire ces lignes, l’action UWMC est en hausse de 29% depuis le 7 mai. Les actions ont augmenté après que la société a annoncé des résultats financiers haussiers à la mi-mai.

Si la tendance se poursuit, il semble probable que UWMC dépassera la barre des 10 $. Si rien d’autre ce serait une victoire symbolique pour le stock. Pour ceux qui ne connaissent pas United Wholesale, il est arrivé sur le marché via une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Comme la plupart des actions SPAC sont initialement au prix de 10 $, les actions UWMC se négocient à rabais depuis un certain temps.

Les actions de United Wholesale se négocient avec une décote avec des projections de croissance robuste. Il s’agit d’une combinaison haussière. Les analystes attribuent à l’action UWMC une note d’achat avec un objectif de prix consensuel de 10,20 $.

Si vous sentez venir un « mais », vous avez raison. En l’occurrence, c’est que malgré des perspectives de long terme toujours haussières, United Wholesale évolue dans une activité cyclique. Le concept de courtier en gros repose dans une certaine mesure sur la volatilité des volumes et des taux. Et pour le moment, ni l’un ni l’autre ne joue définitivement en faveur de l’entreprise.

Deux faces d’une pièce

Les cas haussier et baissier pour United Wholesale sont les deux faces d’une pièce. Alors que le marché hypothécaire s’échauffait en 2020, les stocks étaient élevés et les taux d’intérêt fluctuaient généralement en faveur du consommateur. Cela justifie l’utilisation d’un courtier en gros aussi bien que n’importe qui peut.

Quand il y a un grand inventaire de logements disponibles et un taux vertigineux d’options de prêt/taux. Un courtier en hypothèques (essentiellement un intermédiaire) vaut sa commission.

Un modèle de vente directe au consommateur aussi pratique que la publicité le prétend, limite les options du consommateur. Cependant, cela peut ne pas être un problème aussi important pour le reste de l’année. Les taux d’intérêt devraient rester stables et les stocks se sont considérablement resserrés. Cela rend la vitesse de l’essence. Que la vente directe au consommateur offre vraiment cette vitesse peut être plus psychologique que réelle, mais parfois c’est tout ce qui compte.

En revanche, le 30 juin 2021 expire le moratoire fédéral sur les saisies et les expulsions. Dan Kruse, président et chef de la direction de Century 21 Affiliated ne pense pas que ce sera une vague comme celle qui s’est produite entre 2005 et 2010, mais un marché serré peut bénéficier de certaines inscriptions de qualité alors que les propriétaires cherchent à sortir de leurs hypothèques existantes pour éviter la forclusion.

Qu’en est-il de cet engagement ?

En mars, le PDG d’UWM, Mat Ishbia, a annoncé que les courtiers en gros qui travaillent avec Compagnies de fusées (NYSE :RKT) ou alors Fairway ne serait plus en mesure de travailler avec UWM. Dans un article précédent, j’ai fait référence aux affirmations d’Ishbia selon lesquelles seuls 500 courtiers sur 12 000 continueraient de s’associer à Rocket Mortgage. Il s’avère que le nombre réel est légèrement plus élevé.

Dans une interview avec le Detroit Free Press, Ishbia a déclaré que le nombre réel était d’environ 1 600. Cela se répartissait en 600 courtiers qui ont refusé de signer l’engagement et 1 000 qui n’ont pas répondu du tout.

Que le nombre de courtiers provocants soit de 4 % (500 sur 12 000) ou de 13 % (1 600 sur 12 000) n’a pas d’importance. L’un ou l’autre des chiffres montre que l’UWMC obtient un degré élevé de fidélité de la part de son réseau de courtiers. Isbia a souligné les 17 000 nouveaux prêts de la société en avril par rapport à février comme preuve que l’initiative «tout inclus» comme il l’appelait fonctionnait.

Ou est-ce? Au moins un courtier a poursuivi UWM pour des accusations selon lesquelles les actions de l’entreprise violent les lois antitrust dans ce qui pourrait devenir un recours collectif. Un litige en cours est généralement un point d’ancrage sur une action.

Le stock UWMC semble avoir un plafond et un sol

Isbia a peut-être raison sur le succès de sa promesse de fidélité. Je considère toujours cela comme une façon étrange pour une entreprise de répondre à ses concurrents. Si vous avez un produit supérieur, le marché le réalisera. Mais les faits sont des faits. Appelons cela une victoire pour United Wholesale Mortgage.

Et l’action de l’entreprise suscite un débat sur les pratiques de l’industrie. Cela peut finalement être un autre catalyseur pour le stock.

Sachez simplement ce que vous achetez. L’action UWMC s’est retrouvée bloquée dans le commerce des actions meme. Et il a peut-être aussi été victime de la fatigue de la SPAC. Le premier est la mauvaise raison d’acheter ; ce dernier est la mauvaise raison de vendre. J’aime le cas à long terme pour UWMC en tant que stock de valeur. Le stock a peut-être trouvé son plancher. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il « monte en flèche » beaucoup plus haut que ce que prévoient les analystes.

