UWMC Stock: Soyez un requin de l’immobilier avec une participation dans UWM Holdings

Compte tenu du marché du logement en ébullition, on pourrait penser que l’initiateur de prêts immobiliers Participations UWM (NYSE:UWMC) devrait être un chouchou du marché. Pourtant, le stock UWMC est étonnamment bon marché aujourd’hui.

Cela n’a pas vraiment de sens. Tout le reste lié à l’immobilier est cher de nos jours. Heck, même le bois est dans un marché haussier massif.

UWM Holdings a été le premier prêteur hypothécaire en gros aux États-Unis, tel que mesuré par l’origination, pendant six années consécutives. Étonnamment, le marché ne semble pas apprécier ce fait.

Alors, pourquoi ne pas profiter de cette tarification erronée sur le marché? Et pendant que vous attendez que l’action rebondisse, vous pouvez percevoir un rendement de dividende sain. Sonne comme une proposition gagnant-gagnant, si vous me demandez.

Un regard plus attentif sur les actions UWMC

Le 23 septembre de l’année dernière, UWM Holdings a annoncé qu’elle deviendrait publique grâce à une fusion inversée avec la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) Gores Holdings IV (qui se négociait sous le symbole boursier GHIV).

Cet accord, évalué à 16,1 milliards de dollars, était le plus gros accord SPAC jamais réalisé à l’époque. Vous avez probablement vu les actions de la SPAC exploser immédiatement après l’annonce d’un objectif de fusion, mais ce n’est pas ce qui s’est passé dans ce cas.

Au contraire, il y a eu une réaction tardive sur le marché. L’action GHIV / UWMC a évolué de côté pendant un certain temps, mais a finalement eu son moment de percée.

Ce moment a eu lieu en décembre 2020. Sans aucun avertissement, le titre a atteint un sommet de 52 semaines à 14,38 $ le 28 décembre.

Après cela, l’action GHIV est tombée en dessous de son prix avant l’annonce de la fusion. C’est presque inexplicable, car le marché immobilier est en plein feu.

Le 20 avril 2021, je suis devenu totalement optimiste et j’ai recommandé de prendre une position longue sur UWM Holdings. Le prix de l’action était de 7,23 $ à ce moment-là.

Avance rapide jusqu’au 4 mai, et l’action UWMC a clôturé à 7,87 $. Je dirais qu’il y a beaucoup plus de place pour le stock à courir.

Je dois également mentionner le rendement du dividende annuel à terme de 4,9%. C’est généreux et devrait renforcer l’argumentaire de UWM Holdings comme investissement à long terme.

Le marché ne ralentira pas

En 2020, UWM Holdings a connu ce qui ne peut être décrit que comme une année à succès.

Pour l’ensemble de l’année, la société a enregistré une production d’octroi de prêts de 182,5 milliards de dollars. C’est une augmentation de 69% par rapport à la production annuelle d’UWM Holdings de 107,8 milliards de dollars l’année précédente, ce qui était en soi un record annuel pour la société.

UWM Holdings peut-il maintenir ce rythme? C’est certainement possible si le marché immobilier dans son ensemble continue de se développer.

Et les données semblent suggérer que l’expansion est en cours. Comme indiqué par Research and Markets, le marché mondial de l’immobilier devrait atteindre 2,77 billions de dollars en 2021.

Certains supposeraient que la génération du millénaire en sera en grande partie responsable. Après tout, un certain nombre de milléniaux achètent leur première maison ou prévoient de le faire dans un proche avenir.

Changement de génération

Fait intéressant, cependant, Research and Markets affirme que la jeune génération Z «devrait dépenser plus que toute autre génération en services de location au cours de sa vie».

De plus, la génération Z est caractérisée comme étant «fortement dépendante de la technologie» et comptant «davantage sur Internet et les médias sociaux pour prendre des décisions d’achat et de style de vie».

Ainsi, les initiateurs de prêts hypothécaires d’aujourd’hui et de demain devront maîtriser la technologie. Heureusement, UWM Holdings a couvert cet angle.

Directement sur la page d’accueil de l’entreprise, les visiteurs peuvent facilement accéder à une suite d’outils technologiques améliorés.

Il s’agit notamment de l’application mobile InTouch, de la demande de prêt hypothécaire en ligne gratuite Blink + et du portail FindAMortgageBroker.com, qui met en relation les emprunteurs et les agents immobiliers partenaires.

La ligne de fond

Il n’est pas nécessaire d’essayer de prédire la trajectoire future du marché immobilier. Je laisse cela aux experts.

Au lieu de cela, nous pouvons comparer la proposition de valeur d’UWM Holdings à son cours de bourse. Je dirais qu’il y a un décalage là-bas – et une opportunité pour les investisseurs entreprenants.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.