Uzo Aduba: Que regarder si vous aimez l’orange est la nouvelle étoile noire

Solos (Amazon Prime)

OK, tu veux parler d’un casting de stars ? Solos a cela et bien plus encore. Dans cette série originale d’Amazon Prime, Solos montre le sens de la vie et ce que cela signifie d’être humain, montrant que quoi qu’il arrive, nous sommes tous connectés d’une manière ou d’une autre aux autres, même à des étrangers, dans nos expériences partagées tout au long de la vie, même lorsque nous nous sentons à notre plus solitaire.

La série suit un scénario de style anthologie, dégageant un nouveau personnage et une nouvelle histoire à chaque épisode. Le spectacle essaie vraiment de plonger profondément dans ce que signifie être un humain et d’avoir toutes ces expériences partagées, et Uzo Aduba est vraiment incroyable dedans. Dans Solos, nous pouvons vraiment voir ses talents d’actrice dramatique dans son personnage, Sasha, qui pense que sa maison intelligente la garde enfermée à l’intérieur.