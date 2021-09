V-27, le nouveau signal d’urgence virtuel de la DGT | Moteur

Le triangle virtuel V-27 est le nouveau signal d’urgence de la Direction générale de la circulation. Nous vous disons à quoi il sert et quelles sont ses caractéristiques.

En mars dernier, le ministère de l’Intérieur a approuvé l’arrêté royal du nouveau Règlement sur l’assistance routière, un document qui réglemente les services d’assistance sur la voie publique pour garantir la sécurité des opérations d’assistance routière et de sauvetage.

Si vous êtes au courant de l’actualité liée à la DGT, vous vous souvenez sûrement de cet arrêté royal car c’est celui qui établit que les nouveaux feux V-16 remplaceront les triangles de secours actuels.

Le nouvel éclairage de secours V-16 est une balise qui se place sur le toit du véhicule et émet une lumière orange clignotante. Sa visibilité a une plus grande portée que les triangles conventionnels, et il a également l’avantage que le conducteur n’a pas à descendre pour le mettre, il est donc plus sûr.

Bien qu’il puisse être utilisé depuis juin dernier, le feu V-16 ne sera pas obligatoire avant le 1er janvier 2026.

Lampe torche V16 : notez bien ce nom car il sera l’un des plus écoutés dans les mois à venir avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règle d’assistance routière.

Mais ce n’est pas le seul nouveau signe de danger qui accompagne la mise à jour du Règlement sur l’assistance routière. L’arrêté royal parle également du triangle virtuel V-27, un nouveau signal d’urgence qui ne sera pas physiquement visible, mais sera affiché sur des systèmes d’information virtuels.

Comme nos collègues d’Autobild.es l’expliquent, le triangle virtuel V-27 est un signal qui il sera activé dans le système embarqué du véhicule. Il alertera de la présence d’un danger à proximité lorsque ce fait aura été signalé par un tiers à la plateforme véhicule connecté DGT.

De Traffic, ils soulignent que l’incorporation dans le véhicule sera volontaire, et ne peut être mis en œuvre que par des véhicules connectés par voie télématique au Point d’accès national pour la circulation et la mobilité.

Par conséquent, alors que le feu V-16 est destiné à donner aux autres usagers de la route une bonne vue du véhicule à l’arrêt, le but du signal V-27 est d’afficher une alerte virtuelle visible par les véhicules connectés.