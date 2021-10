V-Moda Hexamove allie personnalisation et durabilité

TL;DR

V-Moda a lancé les véritables écouteurs sans fil Hexamove Lite et Hexamove Pro. Hexamove Pro et Lite sont tous deux classés IPX5 et prennent en charge les codecs de haute qualité. Les V-Moda Hexamove Lite et Hexamove Pro sont disponibles dès maintenant et coûtent respectivement 129,99 $ et 169,99 $.

V-Moda fabrique certains des écouteurs les plus résistants du marché et vient de sortir les écouteurs V-Moda Hexamove Pro et Hexamove Lite. Il s’agit de la première incursion de la société dans le monde des véritables écouteurs sans fil. Les deux casques sont destinés à tout mélomane qui a besoin d’un ensemble durable d’écouteurs capables de suivre le rythme des exigences quotidiennes et imprévisibles de la vie. Avec un indice IPX5 et une construction premium, la série Hexamove pourrait devenir un nouveau favori parmi les amateurs d’audio et les amateurs de gym.

Les V-Moda Hexamove Lite et Pro comprennent chacun des paires d’embouts exclusifs BLISS (silicone souple isolant le niveau des basses) et ont une construction tout aussi élégante et légère. Les écouteurs partagent la même autonomie de six heures, avec 18 heures supplémentaires de batterie de l’étui et les deux comprennent une pochette de transport. L’Hexamove Lite est disponible en trois couleurs : blanc sable, noir ou rouge. L’Hexamove Pro est disponible en noir ou en blanc.

Bluetooth 5.0 alimente la série Hexamove, et les deux modèles prennent en charge les codecs Bluetooth SBC, AAC et aptX pour une diffusion cohérente et de haute qualité sur n’importe quel appareil. Le Hexamove Pro ajoute aptX Adaptive à cette liste pour un streaming sans fil évolutif. Contrôler l’audio est aussi simple que d’appuyer sur l’écran tactile de l’un ou l’autre des écouteurs. Les auditeurs peuvent appeler leur assistant intelligent préféré directement depuis les écouteurs et effectuer des commandes grâce aux microphones intégrés.

Les auditeurs qui craquent pour l’Hexamove Pro peuvent attacher les crochets d’oreille inclus pour mieux maintenir les écouteurs en place pendant l’exercice. Alternativement, V-Moda fournit une sangle de cou en option pour stabiliser davantage les oreillettes lors de mouvements vigoureux. L’application V-Moda prend en charge Hexamove Pro, qui permet aux auditeurs d’égaliser le son. Cette option d’égalisation est idéale pour les auditeurs qui souhaitent ajuster la réponse en fréquence en fonction de leurs besoins (par exemple, jeux, écoute de musique, contenu parlé, etc.).

La personnalisation va au-delà de la qualité sonore avec l’Hexamove Pro : les auditeurs peuvent échanger les boucliers décoratifs avec les plaques d’argent et de bronze incluses. V-Moda donne également aux auditeurs la possibilité de monogrammer ou de personnaliser le design pour une touche vraiment personnelle.

Les deux casques sont disponibles dès maintenant. Le V-Moda Hexamove Lite coûte 129,99 $ tandis que le Hexamove Pro coûte 169,99 $.