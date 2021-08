“Va demander à mon père qui je suis”: Tej Pratap réplique au président du RJD et demande à Lalu Yadav d’agir

in

Tej Pratap a demandé l’intervention de son père Lalu Yadav et a averti qu’il ne participerait à aucune activité du parti jusqu’à ce qu’une action contre Jagdanand Singh soit prise.

La guerre par procuration en cours entre les fils de Lalu Yadav, Tejashwi et Tej Pratap, est allée plus loin jeudi alors que ce dernier a fustigé le président du RJD Jagdanand Singh pour ses remarques selon lesquelles il n’était pas responsable devant Tej Pratap.

« Est-ce qu’on m’a demandé (avant de destituer le président d’État de l’aile étudiante Akash Yadav) ? Ils auraient dû me demander, suivre mon conseil. Ne suis-je pas le fils de Lalu Yadav ? Ne fais-je pas partie de la famille et de la fête ? Quand ils ne me considèrent pas, alors imaginez comment les travailleurs du parti sont insultés. Personne ne veut aller au bureau du parti, tout le monde vient à moi », a déclaré un Tej Pratap furieux en s’adressant aux médias aujourd’hui.

«Quand ils peuvent ‘qui est Tej Pratap Yadav’, alors va demander à mon père qui est Tej Pratap Yadav. C’est ce que je veux lui demander (Jagdanand Singh) de faire », a-t-il ajouté.

Tej Pratap a en outre accusé Singh d’essayer de créer une querelle entre lui et son frère Tejashwi. Il a également demandé l’intervention de son père Lalu Yadav et a averti de ne participer à aucune activité du parti jusqu’à ce que des mesures soient prises contre Jagdanand Singh.

« J’ai toujours dit que Tejashwi Ji deviendrait le ministre en chef. Mais ils font tous les efforts pour briser ce duo Krishna-Arjun, c’est notre objectif principal. Il (Jagdanand Singh) aurait dû discuter avec nous tous avant de le faire. Il a insulté le drapeau de la nation, il a violé les règles du parti, il faut porter plainte contre lui », a déclaré Tej Pratap.

« Je demande à mon père, que je considère Dieu, je lui demande d’agir (contre Jagdanand Singh). Si aucune mesure n’est prise contre lui, alors je ne participerai à aucune activité du parti », a-t-il ajouté.

