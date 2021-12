. va redevenir une société publique dans le cadre d’un accord SPAC de 4,8 milliards de dollars, s’appuyant sur les racines technologiques de Seattle

Le vétéran de . Craig Peters, PDG depuis 2019, restera à la barre. (Photo .)

., le fournisseur emblématique de photographie numérique et de marché de contenu visuel, sera à nouveau coté en bourse, plus d’une décennie après sa privatisation, dans le cadre d’un accord qui valorise l’entreprise à 4,8 milliards de dollars.

La société restera basée à Seattle après l’acquisition par CC Neuberger Principal Holdings II, une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, ou SPAC, a confirmé ce matin un porte-parole de ..

. compte plus de 350 employés dans la région de Seattle, dont une importante opération technologique, sur 1 600 employés dans le monde.

Le co-fondateur de ., Mark ., qui restera le président de la société, a qualifié l’accord de « autre étape importante dans la transformation de . ». En tant qu’entreprise publique, . « sera en mesure d’investir de manière agressive dans davantage de solutions de produits et de services pour répondre aux besoins de tous nos clients », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Craig Peters, qui a rejoint . en 2007 et est devenu PDG en 2019, devrait rester en poste une fois l’accord conclu.

Fondée à Londres en 1995, . a fusionné avec le fournisseur de photos basé à Seattle PhotoDisc en 1997, et a ensuite déménagé son propre siège à Seattle. . a conclu un accord en 2016 pour gérer les archives de Corbis Images, son rival de longue date basé à Seattle, lorsque le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a vendu Corbis à Visual China Group.

Le projet de . de revenir sur les marchés publics jette également un nouvel éclairage sur ses finances. Les revenus de la société sont tombés à 814 millions de dollars en 2020, contre 846 millions de dollars en 2019 et 868 millions de dollars en 2018, selon les états financiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre de l’accord SPAC.

Diapositive .. Cliquez pour une version plus grande.

La perte nette de la société s’est améliorée à 39 millions de dollars l’an dernier, contre une perte de 51 millions de dollars l’année précédente. Cependant, après avoir ajusté ce nombre pour tenir compte des coûts, notamment 125 millions de dollars en intérêts débiteurs et 59 millions de dollars en raison des taux de change, la société a déclaré que ses bénéfices auraient été de 269 millions de dollars l’année dernière.

. est endetté depuis son acquisition en 2012 par The Carlyle Group. Environ 576 millions de dollars sur les 1,38 milliard de dollars attendus de l’accord SPAC serviront à rembourser la dette existante.

Dans une présentation aux investisseurs accompagnant l’annonce, . a souligné le potentiel de croissance dans des domaines tels que la vidéo et les marchés internationaux, et a souligné une augmentation constante de ses activités d’abonnement, qui représentaient 46% du chiffre d’affaires total en 2020, contre 29% cinq ans plus tôt.

. a noté que ses dépenses marketing représentent environ 6 % des revenus totaux, contre 12 % des revenus dépensés pour le marketing par son rival Shutterstock, citant une « opportunité significative » de capturer une plus grande part du marché mondial en augmentant ses propres dépenses de vente et de marketing après la conclusion de l’affaire.

La société comprend également les marchés de la photographie iStock et Unsplash.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre de l’année prochaine. . sera coté à la Bourse de New York sous le symbole « GETY ».