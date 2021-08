Va-t-il affronter l’invaincu américain Caleb Plant ou le champion de Russie Elite Dmitry Bivol ?

in

Canelo Alvarez serait en train de conclure un accord pour revitaliser un combat pour le titre incontesté contre Caleb Plant.

Le roi mexicain livre pour livre a traversé la division des super-moyens comme un train à vapeur depuis son retour à 168 livres en décembre.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo Alvarez a jeté son dévolu sur un combat pour le titre incontesté contre Caleb Plant

Canelo a dominé Callum Smith pour remporter son titre WBA et remporter le WBC vacant.

Il a ensuite battu l’obligatoire Avni Yildirim en février et a arrêté Billy Joe Saunders en lui cassant l’orbite en mai.

Avec la victoire du BJS, Canelo est devenu un champion WBA, WBC et WBO à trois ceintures, n’ayant besoin que de l’IBF pour être totalement incontesté.

Canelo Alvarez prochain combat? Quand la star de la boxe reviendra-t-elle ?

Le joueur de 31 ans semblait être sur le point de conclure un accord pour affronter Caleb Plant le 18 septembre, mais ces pourparlers ont initialement échoué.

Après l’échec des pourparlers, Canelo était lié au passage aux poids légers-lourds pour un combat avec Dmitry Bivol.

Le champion des quatre divisions a remarquablement éliminé Sergey Kovalev pour remporter une ceinture au poids en 2019, mais est généralement considéré comme un super-moyen beaucoup plus naturel.

Elite Russian Bivol détient le titre WBA chez les mi-lourds et est actuellement invaincu à 18-0 (11 KO).

Lorsque ce match n’a pas pu être finalisé à temps pour le week-end du jour de l’indépendance du Mexique, Canelo a retardé son retour de deux mois supplémentaires.

ESPN a maintenant affirmé que Canelo et Plant étaient maintenant sur le point d’un accord pour un combat en novembre pour couronner un champion incontesté des super-moyens.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est dominant dans sa division et a arrêté Billy Joe Saunders en mai Canelo Alvarez prochain combat? Qu’est-ce qui a été dit?

Eddie Hearn fait partie de l’équipe de Canelo, mais prendra une place arrière pour les discussions sur Plant, car elles seront probablement mises en scène par PBC d’Al Haymon sur FOX.

Et le promoteur d’Anthony Joshua a récemment révélé qu’un combat avec Sweethands, 29 ans, est le combat que le Mexicain veut.

« Évidemment, Canelo et Plant, ça avance. Nous verrons où nous en arrivons avec cela », a déclaré Hearn à Behind The Gloves.

«Je pense que c’est dans un bon endroit, et c’est évidemment le combat que tout le monde veut. J’espère donc que nous aurons bientôt une annonce à ce sujet. »

Les discussions pour une bagarre ont à l’origine échoué tardivement sur les demandes du Mexicain que les représentants de Plant n’ont pas trouvées acceptables.

S’exprimant après l’échec de l’accord initial, Plant a déclaré: “Un qui est absurde: si je suis blessé ou malade, il obtient un remplacement tardif pour le même montant d’argent garanti, mais s’il tombe malade ou blessé, nous devons attendre pour lui.

«Nous attendions qu’il en ait terminé avec son mariage, le tournage de son émission télévisée, son tournoi de golf et nous avons maintenant essayé de lui donner tout ce qu’il veut et plus encore pour mener à bien ce combat.

“Je suis plus que disposé, capable et prêt à combattre Canelo Alvarez à n’importe quelle date.”