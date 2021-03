‘Va te faire foutre, trouve une vie’

Bob Arum a frappé les fans de boxe qui commencent à devenir agités en attendant la confirmation officielle d’Anthony Joshua contre Tyson Fury.

Les conditions financières ont été initialement convenues l’été dernier et les négociations se sont intensifiées après la victoire d’AJ sur Kubrat Pulev en décembre.

Getty Images Arum a 89 ans et se soucie des plaisanteries

Aujourd’hui, plus de trois mois plus tard, les deux camps affirment que toutes les conditions sont convenues avec des contrats prêts à être signés.

Cependant, il n’y a toujours pas de confirmation officielle et Fury lui-même a exprimé ses doutes lors d’entretiens récents.

Son co-promoteur américain Arum a répondu en disant: «Il s’impatiente. C’est comme ça qu’il est.

«Je pense que tout le monde procède comme il se doit.

«Quand le combat aura lieu, où il aura lieu – cela s’arrangera.

«Mais en ce moment, nous avons une pandémie maternelle. Tu ne peux pas regarder ça comme si c’était [2019]. »

Mark Robinson / Salle de match Eddie Hearn fait la promotion de Joshua

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que les fans ne deviennent agités alors que le processus se prolongeait, Arum a donné une réponse brutale extraordinaire.

L’homme de 89 ans a fustigé: «Vous savez ce que je dis? Allez vous faire foutre. Trouvez une vie. C’est ce que je leur dirais.

«Pour l’amour de Dieu, nous sommes tous confrontés à une situation difficile qui n’est pas de notre faute et nous n’avons pas l’expertise – s’il y a une expertise – pour y faire face.

« [The earliest would be] fin juin, début juillet. Mais, encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que disent les experts médicaux…

Mikey Williams / Meilleur classement Arum fait la promotion de Tyson Fury aux États-Unis et Frank Warren est son promoteur au Royaume-Uni

«Il n’y a pas de problèmes de fond à l’exception de la pandémie.

«Qui va mettre de l’argent pour un site à moins qu’il ne puisse attirer des gens de l’extérieur?

«Il est impatient. C’est un combattant. Il s’entraîne. Il veut un rendez-vous. Il veut savoir comment il se prépare. Nous voulons tous cela. C’est comme ça.

«Il n’y a pas de méchants ici à part la pandémie. Pas Eddie Hearn. Tout le monde se comporte de manière appropriée, sauf en cas de pandémie. »