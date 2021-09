Va un volar! Esta tablet de Lenovo de 10″ esta a su precio más bajo

Las comprimés con buena relación calidad/precio van de la mano de Lenovo. Es decir, que su precio ya es atractivo de por sí. Pero si además, la encontramos a su precio más bajo hasta la fecha, se convierte en una de las mejores opciones que podremos conseguir ahora mismo en Amazon. Pero antes de ver su precio rompedor, vamos a echar un vistazo a sus principales características técnicas.

Pas le falta de nada

Configurez la Lenovo Tab M10, une tablette avec un écran IPS de 10.1 et une résolution HD. Un modèle impulsé par un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 429, et accompagné de 2 Go de mémoire RAM. En lo que al almacenamiento interno se refiere, hay que decir que el modelo en oferta cuenta con 32 GB, pero los podemos ampliar hasta los 128 GB mediante tarjetas de memoria externas. De esta manera, no tendremos problemas para contar con todas las aplicaciones y juegos que queramos. Estamos ante un modelo que es perfecto para ver películas o series, que también puede servir para labores de productividad.

Dispone de una tarjeta graphique ou unidad graphique integrada Qualcomm Adreno 504, conectividad Bluetooth, WiFi y sistema operativo Android. Otras de las características a destacar de esta tablet Lenovo Tab M10 es that isá equipada con dos altavoces frontes con Dolby Audio para que podamos disfrutar de un sonido completement envolvente y con tecnología de reconocimiento facial. Las dimensions de esta tablet Lenovo Tab M10 son 24,32 x 16,92 x 0,84 cm y tiene un peso de 480 grammes. Médidas compatibles avec les fonds protecteurs pour comprimés de 10 pulgadas que podemos poner para protegerla de cualquier tipo de golpe o caída, sobre todo si va a ser usada por niños.

A su precio más bajo

Como decimos, la Lenovo Tab M10 aparece ahora a su precio más bajo hasta la fecha. Generalmente la podemos comprar por casi 145 euros, pero solo ahora aparece disponible pour 76,85 euros, un precio escandalosamente bajo. Lo que no podemos saber es por cuánto tiempo estará disponible a este precio, ya que es posible que el stock se termine pronto o vuela a su precio original. No hace falta recordar que el envío es gratis para los clientses Prime de Amazon.