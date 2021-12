va vraiment avec tout contre le Roomba : son robot aspirateur est bien moins cher maintenant qu’il est en vente à moins de 200 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De plus en plus de marques débarquent dans le secteur des robots aspirateurs, l’un des plus dynamiques du monde technologique, et qui fait baisser petit à petit les prix.

De plus en plus de personnes ont un aspirateur robot à la maison, ce qui n’est pas du tout surprenant, et c’est un appareil extrêmement utile et qui fait gagner du temps, surtout s’il dispose d’un système de navigation adapté, ce qui est aujourd’hui facile à trouver grâce à la concurrence entre les différentes marques.

L’un des derniers à débarquer dans le secteur est realme, une firme asiatique qui vend déjà pas mal de mobiles bon marché en Espagne, une tablette très compétitive et maintenant son propre robot aspirateur, le realme TechLife Vacuum que nous avons pu soumettre à l’analyse avec d’excellents résultats et dont le prix officiel est de 379 euros.

Heureusement, il existe une boutique qui s’est démarquée avec une belle baisse de prix sur ce modèle : AliExpress, qui le vend à moins de 200 euros avec la livraison gratuite depuis la France en seulement sept jours, un vrai luxe, et sans passer par la douane puisque le produit est à l’intérieur des frontières de l’Union Européenne.

Aspirateur robot avec système de navigation et de cartographie LiDAR qui offre un nettoyage intelligent et efficace dans votre maison. Aspirez et récurez, programmable et compatible avec Google Assistant et Alexa pour le contrôle vocal.

Les caractéristiques de ce robot le placent parmi les meilleurs aspirateurs robots que vous pouvez acheter en ce moment, et c’est qu’il a quelque chose dont peu peuvent se vanter : le Scanner LiDAR.

C’est un scanner avancé qui permet de mesurer très précisément les distances, ce qui rend la carte virtuelle bien meilleure que d’habitude, et avec lui aussi le nettoyage de tous les coins, l’un des sujets en suspens de ces robots, en particulier des modèles à bas prix.

De plus, il a une capacité d’aspiration assez importante, donc que vous ayez des animaux à la maison ou que vous ayez des tapis ou des moquettes, il est garanti que le nettoyage en profondeur se terminera sans trop de problèmes.

Bien qu’il dispose également d’un mode de récurage, le kit pour cela n’est pas inclus comme c’est le cas avec de nombreux autres aspirateurs robots avec réservoir d’eau, comme le Cecotec Conga.

Si AliExpress le vend dans un étui normal, cela signifierait une longue attente, mais comme il est déjà en France, la livraison est beaucoup plus rapide et sans frais supplémentaires.

