Vacaciones en coche o caravana, accesorios que no debes perderte

Una buena forma de pasar las vacaciones es montar en el coche (o caravana) sin destino claro e ir avanzando por rutas en las que descubrir lugares sorprendentes. Es lo que se denomina Roadtrip, y cada vez son más los que se deciden a pasar sus días libres de esta forma. Si quieres estar perfectamente equipado para ello, te mostramos algunas opciones tecnológicas que te ayudarán a disfrutar más de tus vacaciones, y que tienes disponibles en Composants PC.

Los coches actuales están bastante bien equipados en líneas generales, pero siempre hay alguna cosa más que se les puede añadir para que sean el lugar perfecto en el que pasar unas vacaciones yendo de un lado a otro para llegar donde la carretera decida. Además, esta es una muy buena forma de tener unas vacaciones completemente diferentes y que te permitirán descubrir ciudades o pueblos que son una maravilla. El caso es que como ya ocurre en EEUU, cada vez son más a los que esto no les parece algo descabellado.

Accesorios en PcComponentes que te recomendamos

Te vamos a mostrar une selección de productos que resulta perfecta para mejorar la experiencia que tienes en los Roadtrip. Con ellos, añadirás más posibilidades de entretenimiento e, incluso, una utilité Superior a lo que ya tienes en el coche y que no le prestas especial atención en muchas ocasiones. Por lo tanto, seguro que antes o después alguno de estos productos caerán en tus manos.

Mejora el entretenimiento de grandes y pequeños

Aparte de la habitual música que se puede escuchar cuando sales de viaje en tu coche o caravana, sí tener autres posibilidades que te permitirán pasártelo mucho mejor mientras vas devorando kilómetros. Estas son algunas de las que encontrarás en PcComponentes :

Apple iPad 2020

Este es un tablet realmente completeo y que cuenta con el sistema operativo de Apple que es de los más well that puedes encontrar en la actualidad. Con él podrás disfrutar de contenidos multimedia de alta calidad, como por ejemplo ver películas, e incluso ejecutarás esos juegos que te harán pasar de la mejor forma posible la espera hasta llegar al siguiente punto de interés.

El modelo en cuestión es el que tiene una pantalla de 10,2 pulgadas y un hardware coronado con un procesador A12 Bionic que te permitirá disfrutar de una gran experiencia de uso cualquier con cosa que desees hacer mientras vas sentado era el coche. Por cierto, su autonomía es excelente y puedes ahorrarte un 10%.

Sony XAV-3550D

Si la radio comprend la coche o caravana no es especialmente actual, seguro que quieres tomar cartas en el asunto y qué mejor que elegir este modelo que añade una cantidad de opciones multimedia impresionantes. Y, todo ello, se puede controlar de forma increíble con su pantalla de 6,95 pulgadas que es táctil.

Está perfectamente capacitado este modelo para conectarse con los telefonos actuales, independientemente del sistema operativo que utilicen. En lo que tiene que ver con la potencia de salida que ofrece el sonido, esta llega a 220 W para cada uno de los cuatro canales que soporta este accesorio rebajado un 8%.

Lenovo Tab M10 Plus

Muchas son las virtudes que vas a encontrar en este dispositivo como por ejemplo la inclusion of a pantalla de grandes dimensions que ofrece resolución Full HD. Esto, combinado con un processeur de núcleos y 4 GB de RAM, puedes estar más que seguro que disfrutar de películas, series y juegos es algo completemente posible con este tablet que ahora tiene un descuento del 10%.

En su interior incluye el sistema operativo Android y herramientas para que los niños no tengan peligro alguno cuando lo utilizan. Sin problemas de conectividad y un almacenamiento más que suficiente, llega a los 64 GB, su sonido compatible with Dolby seguro que lo agradecerás cuando estés viajando de un lado a otro.

Saca el máximo partido al mechero

Este accesorio que se incluye en la mayoría de los coches tiene posibilidades que seguro que te van a sorprender y que resultarán de lo más útiles cuando estás viajando de un lado a otro por cualquier carretera.

Ksix Cargador de Coche

Esta es una de las posibilidades que no te deben faltar, ya que con ella podrá suministrar energía a teléfonos; comprimés; e, incluso, consolas portátiles. La puissance con la que puede trabajar llega a un máximo de 18 W, por lo que hablamos de una compatibilidad con altas velocidades que seguro que te será de gran ayuda.

Le port de connexion pour le câble es USB tipo C y no le falta la posibilidad de utilizar opciones que le hagan compatibles avec productos de to do tipo como por ejemplo los de Apple. Ofrece un gran acabado y su compatibilidad con las diferentes marcas de coches es complete. Ahorra un 23% al comprarlo.

Energy Sistem Energy Émetteur de voiture FM Bluetooth

Este es un accesorio que te permite escuchar la música que tienes en el teléfono o tablet en la radio de tu coche, utilizando para ello tecnología Bluetooth. Es decir, que su compatibilidad es simple y llanamente perfecta.

Ofrece la posibilidad de cargar también los smartphones, y no le falta la opción de poder utilizar dispositivos externos como los USB o tarjetas microSD (siendo compatible con archivos MP3 y WAV): Vamos, que no le falta de nada a este accesorio a la venta fr PcComponentes. Descuento del 18%.

Otras opciones para comprar

Aparte de las posibilidades que hemos mostrado antes, te dejamos algunas plus que pueden resultarte de lo plus llamativas para hacer tus Roadtrip mucho más divertidos.

Support GripTight ONE GP de Joby

Si eres amante de la fotografía y te vuelve loco conseguir excelentes recuerdos con el teléfono que llevas encima, este trípode flexible de alta compatibilidad te permitirá conseguir esto tanto para hacer fotos como al grabar vídeos. Una excelente opción que apenas abulta y qué podrá decir llevar guardada en cualquier lugar del coche la caravana y que hora te costará un 32% menos.

Razer Kishi

Jugar con los smartphones se ha converti en un gran entretenimiento mientras se va de un lado a otro a la espera de llegar al lugar de destino. En PcComponentes puedes ahorrarte un 11% a la hora de conseguir este gamepad de excelente factura y amplia compatibilidad. Utilise USB et inclut une grande capacité de boutons et de joysticks avec los que podrás ser siempre el mejor en las partidas.