Vacances 2022 manquantes sur les iPhones au Royaume-Uni, en Australie et dans d’autres pays

Il y a un problème persistant avec l’application Calendrier d’Apple pour iPhone, ce qui fait que les jours fériés 2022 ne s’affichent pas pour les utilisateurs dans un certain nombre de pays.



Plus tôt cette semaine, nous avons souligné les jours fériés manquants sur les appareils au Royaume-Uni, mais les lecteurs de MacRumors nous ont fait savoir que ce problème est beaucoup plus répandu. Les utilisateurs en Australie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, en Suède, au Danemark et dans d’autres pays ne voient pas les jours fériés de leur pays s’afficher dans l’application Calendrier.

Les utilisateurs d’‌iPhone‌ ont commencé à poser des questions sur les vacances 2022 manquantes à partir de la mi-2021, et certains ont supposé que les vacances feraient une apparition lorsqu’elles se dérouleraient jusqu’en janvier 2022, mais cela ne s’est pas produit.

Les jours fériés se présentent de manière appropriée aux États-Unis, ce n’est donc pas un problème mondial, mais il semble affecter un certain nombre de pays. Le problème pourrait potentiellement être limité aux iPhones exécutant les derniers systèmes d’exploitation, car un utilisateur a déclaré qu’un appareil doté d’un système d’exploitation plus ancien affichait les vacances 2022 comme prévu, mais il n’est pas clair quelles versions d’iOS sont affectées.

Compte tenu du grand nombre d’utilisateurs touchés, le problème du calendrier est probablement un bogue qu’Apple pourrait envisager de résoudre dans une future mise à jour maintenant que 2022 est arrivé et que les gens manquent leurs calendriers de vacances ou rencontrent des erreurs de calendrier.

Il existe une solution pour les utilisateurs britanniques car le gouvernement a fourni une liste téléchargeable des jours fériés dans un format compatible avec l’iPhone‌ (ICS), et des solutions similaires peuvent être disponibles dans d’autres pays pour ceux qui ne veulent pas attendre un correctif Apple. .

Mettre à jour: Certains utilisateurs des pays concernés ont remarqué que leurs jours fériés reviennent dans l’application Calendrier, Apple déploie donc probablement un correctif en ce moment.