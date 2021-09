Vacances à Pontins : papa écourte ses vacances après une découverte dégoûtante d’un canapé-lit : « Horrible ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Nic Gilgannon, 37 ans, a emmené ses trois filles et sa fiancée en vacances à Pontins à Ainsdale pendant quatre nuits. Mais la famille n’est restée que deux jours après qu’une série de problèmes ont gâché leur voyage au complexe.

M. Gilgannon a déclaré que la chambre de sa famille était sale avec une porte délabrée.

Sur le canapé-lit où sa fille de 12 ans était censée dormir, le père a découvert qu’une mystérieuse poudre blanche avait été laissée partout sur le canapé-lit.

Images de la chambre montrant des touffes de blanc sur le lit gigogne.

M. Gilgannon s’est également plaint de la vaisselle sale pendant le repas du soir.

S’adressant au Liverpool Echo, M. Gilgannon a déclaré que l’expérience était “tout simplement horrible”.

Il a déclaré au point de vente: «Nous sommes arrivés dans la pièce et c’était absolument dégoûtant. L’appartement était sale.

“J’ai déplié le canapé-lit pour tout tester et j’ai trouvé [an unknown white substance] sur le canapé-lit…

“J’ai réussi à obtenir un nettoyeur pour nettoyer cela pour nous, puis je suis allé à la réception parce qu’ils ne nous avaient pas donné assez de literie pour laquelle nous avions payé.

“Nous avons également demandé que la chambre soit nettoyée et à notre retour, il semblait que tout ce qu’ils avaient fait était d’éclabousser le sol avec de l’eau.”

Le père de trois enfants a également affirmé qu’il y avait « de l’urine sur le siège des toilettes » de la chambre familiale.

Il a ajouté : « Nous sommes allés pour le repas du soir et les plateaux, assiettes et couverts étaient sales. Nous avons dû pêcher pour des couverts propres.

« La moquette était sale et avait besoin d’un bon nettoyage. La nourriture en elle-même n’était pas mauvaise le premier soir. [to the canteen] la moitié des tables étaient vides avec juste des assiettes et des couverts d’invités précédents.

“Toutes les tables étaient bancales et celle sur laquelle nous étions assis s’étendait librement lorsque vous avez essayé de couper votre dîner.

« C’était juste horrible. Il y avait des fuites et de la soupe de pommes de terre dans le chaudron à soupe et les gens en avaient renversé sur le côté, le lendemain matin, c’était toujours là, ça n’avait pas été essuyé.

Cependant, M. Gilgannon a déclaré que le dernier coup était quand ils se sont assis pour le petit-déjeuner le troisième jour de leur séjour.

Il a déclaré au Liverpool Echo: «Nous nous sommes préparés pour le petit-déjeuner, sommes arrivés, avons fait la queue, avons pêché pour des assiettes et des couverts propres. La soupe aux poireaux et pommes de terre était encore sur le chaudron de lundi soir.

“J’ai pris un petit-déjeuner chaud et je me suis assis à table. J’ai commencé à le manger et il y avait un poil en plastique sur la saucisse, alors j’ai choisi ça et j’ai essayé de continuer.

“Je suis allé sur le hasch brown et j’ai remarqué qu’il y avait un poil dessus alors que j’étais sur le point de le mettre dans ma bouche. Pour moi, c’était la goutte d’eau, jusque-là je l’avais endurci pour les enfants.

“Les enfants s’amusaient et profitaient du parc. Pendant que nous étions là-bas, nous sommes allés aux amusements et la moitié des amusements étaient soit cassés soit éteints et nous prévoyions d’aller au divertissement de la nuit ce soir-là mais je ne pouvais pas le faire plus.

“Je me suis senti physiquement malade quand j’ai trouvé un cheveu dans le hasch brown. J’ai fini par parler au manager, il m’a donné la permission de l’enregistrer, mais le but ultime était qu’il a proposé de nettoyer à nouveau la pièce ou vérifier.”

Le voyage était un cadeau pour la famille organisé par la mère et le père de M. Gilgannon comme un moyen de lui offrir. sa fiancée et ses filles passent du temps ensemble.

Il a dit que c’était une “déception”, et a ajouté: “C’était censé être une belle petite aventure pour notre famille. Bien que ce soit essentiellement à notre porte, c’était juste quelque part pas à la maison pour la semaine.

“C’était une déception. Je me sens dégoûté et je ne peux pas croire qu’ils permettent aux gens de rester dans de telles conditions. L’attitude est juste comme” eh bien “.

“Il est question que les gens obtiennent des réductions sur de futures vacances comme si vous voudriez y rester à nouveau, mais ne soient pas réellement remboursés.”

Express.co.uk a contacté Pontins Ainsdale pour commentaires