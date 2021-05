Vacances au Portugal: Les meilleurs hôtels | London Evening Standard

Plages dorées sauvages, villages pavés, gastronomie et vins exceptionnels à Porto et dans la vallée du Duoro, et l’une des capitales les plus animées du monde.

Que vous recherchiez une retraite réparatrice dans une ferme biologique parmi des oliveraies centenaires ou des cocktails au coucher du soleil avec une vue panoramique cinq étoiles sur Lisbonne, voici quelques-uns des meilleurs hôtels que le Portugal a à offrir.

The Lisboans, Lisbonne

Les Lisboais

Plus d’appartements de luxe qu’un hôtel, The Lisboans est l’un des crash pads les plus élégants de la capitale portugaise. Dans une rue pavée, à seulement 10 minutes à pied du quartier toujours frais d’Alfama, les appartements couvrent cinq étages et disposent chacun d’une petite cuisine, d’un salon, d’une salle de bains et d’une chambre, toutes aussi claires et aérées les unes que les autres. Ici aussi, le petit-déjeuner est servi sur la maison et vous aurez droit à des friandises chaque matin, notamment du pain frais, des pâtisseries et du jus d’orange pour accompagner le jambon, le fromage et la confiture fraîche dans le réfrigérateur.

Chambres à partir de 84 £ par nuit, thelisboans.com

Six Senses Douro Valley, Vallée du Douro

Six sens

La vallée du Douro, où les collines bordent sa rivière homonyme, est l’une des plus anciennes régions viticoles du monde ainsi qu’une zone du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Six Senses se trouve ici dans un manoir rénové aux teintes de terre cuite du XIXe siècle, avec 57 chambres et trois villas nichées sur 22 acres de terrain. Pendant votre journée à la piscine extérieure avant de vous retirer dans la vinothèque le soir pour des dégustations sur place.

Chambres à partir de 449 £ par nuit, sixsenses.com

São Lourenço do Barrocal, Alentejo

São Lourenço do Barrocal

Ne vous laissez pas berner par la façade de l’ancienne ferme, les intérieurs de ces bâtiments blanchis à la chaux ont été conçus par l’architecte portugais primé Eduardo Souto de Moura pour créer une oasis époustouflante et minimaliste. L’hôtel a été transmis à travers huit générations, et le propriétaire actuel, José Antonio, a passé les 14 dernières années à rénover la propriété. Les clients pourront déguster des repas de la ferme à la table et flotteront hors du spa Susanne Kaufmann.

Chambres à partir de 329 £ par nuit, barrocal.pt

Infantes Sagres, Porto

Infantes Sagres

Premier hôtel cinq étoiles de Porto, Infantes Sagres a été initialement construit en 1951, mais a subi d’importantes rénovations en 2018, lui redonnant sa gloire d’origine. Un havre de paix dans le centre de Porto (la belle gare de São Bento est à seulement cinq minutes à pied, tout comme la bibliothèque Livraria Lello), sa façade rose poussiéreux cache l’élégance du vieux monde, à l’intérieur les clients découvriront des sols carrelés et des vitraux. . Les chambres sont belles et lumineuses, et l’hôtel abrite le seul Vogue Cafe en Europe après s’être associé à Conde Nast pour encadrer les murs avec des images du magazine de mode phare de la maison d’édition – la nourriture est également exceptionnelle.

Chambres à partir de 170 £ par nuit, infantesagres.com

Martinhal Cascais, Cascais

Hôtels à Martinhal

Coup de cœur des familles londoniennes, Martinhal Cascais n’a que quelques années mais connaît déjà le succès de ses prédécesseurs, dont le Martinhal Sagres en Algarve. À une demi-heure de route du centre de Lisbonne, l’hôtel est entièrement destiné aux familles – il y a une grande aire de jeux et une piscine réservée aux enfants dans le spa Finisterra de l’hôtel. Le restaurant dispose d’un coin jeux où les enfants peuvent se divertir pendant que les adultes terminent leur repas et la navette régulière qui emmène les clients dans la ville pittoresque voisine de Cascais – et ses trois belles plages – sera bien utilisée.

Chambres à partir de 219 £ par nuit, martinhal.com

Vila Monte Farm House, Algarve

Ferme Vila Monte

Niché au milieu des oliviers et des agrumes, le Vila Monte Farm House se trouve à l’extrémité est préservée de l’Algarve. La ville touristique toujours populaire de Faro est à 25 minutes, et le village de pêcheurs plus calme d’Olhão est à 15 minutes en voiture, car lorsque vous avez besoin d’air marin salé, il y a aussi des navettes quotidiennes vers la plage voisine. Pourtant, avec deux piscines, un court de tennis et un bar de la piscine qui sert des jus de fruits frais et des salades, vous aurez du mal à partir.

Chambres à partir de 140 £ par nuit, vilamonte.com

Tivoli Avenida Liberdade, Lisbonne

Tivoli Avenida Liberdade

Sans doute le plus grand hôtel de la capitale portugaise, Tivoli Avenida Liberdade coche toutes les cases du luxe. Il marie parfaitement l’ancien et le nouveau, avec son hall Art déco et son Sky Bar sur le toit, et la piscine extérieure, située au milieu d’un jardin verdoyant, est l’endroit idéal pendant l’été. Après une journée de shopping sur l’Avenida da Liberdade (la réponse du Portugal aux Champs-Élysées), détendez-vous au spa Anantara et dînez sur place à la très animée Cervejaria Liberdade.

Chambres à partir de 183 £ par nuit, tivolihotels.com

Torel 1884, Porto

Torel 1884

Torel 1884 est logé dans un ancien palais du XIXe siècle – mais vous ne le sauriez pas à sa façade. L’entrée indéfinissable se fond parfaitement dans les autres maisons de la région, mais à l’intérieur, c’est un spectacle visuel. Restauré par l’architecte Miguel Nogueria, vous trouverez des coins de bibliothèque, des sièges en velours moelleux et des murs aux teintes audacieuses. Les plafonds sont hauts et les chambres aérées, parfaites pour échapper à la chaleur estivale, et les baignoires dans la chambre vous aideront à tremper les pieds de vos voyageurs endoloris.

Chambres à partir de 131 £ la nuit, torelboutiques.com

Le Yeatman, Porto

Le Yeatman

Offrant les meilleures vues de Porto, The Yeatman combine deux de nos choses préférées: les spas et le vin. Sa piscine extérieure en forme de carafe donne sur les toits de terre cuite jusqu’au fleuve Douro et le front de mer coloré de Porto, et l’imposant pont Dom Luís I est à 15 minutes à pied qui vous mènera au cœur de la ville. À l’intérieur, les fenêtres maximisent la vue, tandis que chacune des 70 chambres et 12 suites disposent d’une salle de bains en marbre et toutes sont dotées d’un balcon ou d’une terrasse. Les dîners de vin hebdomadaires sont populaires auprès des habitants et vous pouvez également participer à des dégustations.

Chambres à partir de 241 £ par nuit, the-yeatman-hotel.com

Quinta da Comporta, Comporta

Quinta da Comporta

Juste à l’extérieur du village côtier de Comporta, Quinta da Comporta est une idée originale de l’architecte portugais Miguel Câncio Martins. Son emplacement sur la plage se reflète dans le décor: tapis en rotin, beaucoup d’osier et beaucoup de nuances neutres. L’hôtel met l’accent sur le bien-être et la nature, et le spa Oryza dispose d’un hammam et d’une piscine intérieure, son atelier de beauté associe les produits à votre humeur et à votre type de peau et il accueille chaque année plusieurs retraites de yoga et de méditation.

Chambres à partir de 377 £ par nuit, quintadacomporta.com

Fazenda Nova Country House, Algarve

Maison de campagne Fazenda Nova

Gérée par les anciens Londoniens Hallie et Tim Robinson, cette maison de campagne est entourée de 10 hectares de vergers de grenades et d’oliviers et abrite seulement 15 suites. Près de la ville côtière de Tavira, dans la campagne orientale de l’Algarve, sa piscine à débordement donne sur la campagne vallonnée et il y a aussi une ferme sur place, un restaurant servant des plats de saison, un bar et une bibliothèque de vinyles. Les suites varient en taille, mais chacune a sa propre touche de luxe avec des lits de style balinais, des volets en bois et des douches à effet pluie dans les salles de bains.

Chambres à partir de 202 £ par nuit, fazendanova.eu

Casa Fortunato, Lisbonne

Casa Fortunato

Cet hôtel de neuf suites se trouve dans une maison de ville reconvertie et a été créé par des architectes venus propriétaires, Filipa et Antonio. Nichées dans le centre de Lisbonne, les fenêtres du sol au plafond permettent des pièces lumineuses, parsemées de meubles rétro et de carreaux portugais, tandis que le papier peint moderniste de Jupiter 10, basé à Londres, tapisse les murs. Des massages sont disponibles sur demande et des cours de yoga quotidiens sont également proposés. Le petit-déjeuner est un buffet tandis que le déjeuner et le dîner fonctionnent également sur demande uniquement, et les plats macrobiotiques sont servis dans l’élégante salle à manger.

Dá Licença, Alentejo

Dá Licença

Comme quelque chose d’un film de Wes Anderson, Dá Licença se trouve dans la région rurale de l’Alentejo au Portugal. Développé par les créatifs Vitor Borges et Franck Laigneau, qui sont tombés sur ce groupe de fermes à la recherche d’une maison de vacances il y a plus de dix ans, après un peu d’attention, le couple l’a transformé en un hôtel ultra-luxueux. Avec seulement cinq suites et quatre chambres, dont deux avec piscine privée, attendez-vous à trouver des terrasses en marbre rose, des murs revêtus d’art et un menu de saison préparé en tandem avec des agriculteurs locaux.

Memmo Alfama, Lisbonne

Memmo Alfama

Situé au cœur du plus joli quartier de Lisbonne – Alfama – Memmo Alfama offre une vue panoramique sur la capitale et est le premier hôtel de charme dans le quartier historique de la ville. À quelques pas de la cathédrale et du château São Jorge, sa terrasse (avec une piscine pour la nage en longueur) offre l’une des meilleures vues sur les hôtels au monde, tandis que les 42 chambres sont décorées en sourdine, mettant en valeur la vue imprenable à travers les fenêtres. Le Wine Bar sert le meilleur vin de la région ainsi que des plats locaux comme des croquettes de jambon portugais et des sandwichs au steak.

Chambres à partir de 271 £ par nuit, memmohotels.com

Casa de São Lourenço, Manteigas

Casa de São Lourenço

Située en hauteur dans les montagnes de Serra de Estrela, la Casa de São Lourenço allie un design cool à une atmosphère alpine chaleureuse. Les 21 chambres sont minimalistes, avec des baies vitrées profitant au maximum de la vue et les deux salons intérieurs aux cheminées crépitantes. Le spa est gratuit pour les clients et dispose d’une piscine intérieure-extérieure chauffée, d’un sauna et d’un hammam. Le petit-déjeuner est composé de pains, de pâtisseries, de fruits et de fromage. Un buffet gratuit l’après-midi est également proposé chaque jour.

Chambres à partir de 157 £ par nuit, casadesaolourenco.pt