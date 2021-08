Vacances de la Reine à Balmoral – liste complète de ses visiteurs cet été, et qui ne s’est pas présenté | Royale | Nouvelles

La reine passe traditionnellement ses étés à Balmoral. Mais cette année marque malheureusement le premier été de la reine à Balmoral sans son mari bien-aimé, le prince Philip, décédé en avril. Balmoral occupe une place particulière dans le cœur de la reine, sa petite-fille, la princesse Eugénie, ayant déclaré un jour que c’était là où la reine était la plus heureuse.

Eugénie a déclaré dans le documentaire Our Queen at Ninety : “Je pense que Mamie est la plus heureuse là-bas.

“Je pense qu’elle aime vraiment, vraiment les Highlands. Promenades, pique-niques, chiens – beaucoup de chiens, il y a toujours des chiens – et des gens qui entrent et sortent tout le temps.”

Balmoral est désormais fermé au public, car la reine s’est rendue en Écosse en juillet de cette année.

Cette année a été difficile pour le monarque, mais elle a probablement trouvé du réconfort grâce aux visites des membres de sa famille alors qu’elle était en Écosse.

Qui n’a pas encore rendu visite à la reine à Balmoral ?

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont régulièrement rendu visite à la reine à Balmoral au cours des étés passés.

Mais il est entendu que Kate et William n’ont pas encore visité Balmoral cet été.

Cependant, les Cambridge devraient amener leurs trois enfants rendre visite à leur arrière-grand-mère avant la fin des vacances scolaires.

On ne sait pas si la princesse Anne ou le prince Edward ont rendu visite à la reine cet été avec leurs familles respectives.

Il n’y a pas eu non plus de rapport sur une visite écossaise du petit-fils de la reine, le prince Harry, de son épouse Meghan Markle et de leurs deux enfants, Archie et Lilibet.

Les Sussex vivant maintenant en Californie, les voyages au Royaume-Uni depuis les États-Unis ont été sévèrement limités en raison de la pandémie.

L’été n’est pas encore terminé, donc d’autres membres de la famille royale pourraient rendre visite à la reine à Balmoral à un moment donné au cours des prochaines semaines.

La reine passe généralement d’août à octobre en Écosse chaque année avant de retourner au palais de Buckingham.