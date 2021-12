Vacances en Espagne : les formalités administratives de l’UE signifient que les Britanniques ne peuvent plus emballer ces articles pour leurs voyages | Monde | Des nouvelles

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, les règles douanières sur les aliments et les boissons sont différentes pour les voyageurs britanniques. Lorsque vous partez en vacances en Espagne, conformément aux directives de la Confédération européenne du commerce de détail (ETRC), certains articles ne peuvent pas franchir la frontière. La viande et les produits laitiers, par exemple, sont interdits – une règle qui trouve son origine dans la crise de la fièvre aphteuse de 2001.

Le Wensleydale, le Cornish Brie ou le bacon britannique ne peuvent pas être transportés du Royaume-Uni vers l’Espagne, car les importations personnelles de viande, de produits carnés, de lait ou de produits laitiers ne sont pas autorisées dans l’UE.

De même, les règles strictes de l’UE sur les produits d’origine animale signifient qu’une boîte de chocolat, de fudge, de crème pâtissière et de bonbons (à cause de la gélatine) sont tous hors de propos.

Alors que le populaire Bovril, qui contient du bouillon de bœuf, n’est pas autorisé dans les bagages des touristes, Marmite, qui est végétalien, va bien.

Le lait en poudre pour nourrissons, les aliments pour nourrissons et les aliments spéciaux ou les aliments spéciaux pour animaux de compagnie requis pour des raisons médicales qui ne nécessitent pas de réfrigération et qui sont des produits de marque emballés sont exemptés des règles.

Cela signifie que lorsque vous voyagez avec des enfants, par exemple, jusqu’à 2 kg de lait en poudre pour nourrissons sont autorisés, et il en va de même pour les aliments pour animaux de compagnie.

Une exception s’applique également à moins de 10 kg de viande et de produits laitiers en provenance des îles Féroé ou du Groenland.

Quiconque souhaite emporter de l’alcool dans ses bagages doit garder à l’esprit les quantités maximales autorisées – quatre litres de vin tranquille et 16 litres de bière, un litre de spiritueux ou deux litres de vin mousseux ou fortifié.

Plusieurs cas ont été signalés en Irlande et en Europe continentale, les Pays-Bas étant le pays le plus touché en dehors du Royaume-Uni, avec 25 cas.

La maladie souvent mortelle affecte les animaux à pattes fourchues tels que les bovins, les moutons et les porcs.

La plupart des preuves montraient que des produits animaux infectés avaient été importés d’Extrême-Orient et utilisés comme aliments pour animaux dans des élevages de porcs, transmettant le virus.

Au Royaume-Uni, alors que les cas montaient au fil des semaines, de plus en plus d’animaux ont dû être abattus – à l’échelle nationale, plus de six millions de porcs, de bovins et de moutons dans plus de 10 000 fermes.