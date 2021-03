Vacances: Espagne, France, Italie et Turquie touristes britanniques 2021 | UK | Nouvelles

Alors que les Britanniques veulent désespérément réserver leurs premières vacances depuis plus d’un an, l’industrie du voyage a appelé le gouvernement à «être ambitieux».

Néanmoins, la France a déjà assoupli ses restrictions aux frontières pour les vacanciers britanniques et l’Espagne souhaite que les Britanniques visitent le plus tôt possible, est-il entendu.

France

Le gouvernement français a annoncé qu’à partir du vendredi 12 mars, le Royaume-Uni est l’un des sept pays en dehors de l’UE où les gens peuvent voyager sans justifier leur voyage.

Les autres sont l’Australie, Israël, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Le ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a déclaré que les personnes voyageant en France en provenance des sept pays auront besoin de preuves d’un test de coronavirus négatif effectué dans les 72 heures précédentes.

Environ 17 millions de ressortissants britanniques visitent normalement la France chaque année.

Mais l’assouplissement des règles aux frontières ne conduira pas à un retour immédiat aux voyages à travers la Manche, car les vacances à l’étranger pour les personnes vivant au Royaume-Uni sont actuellement interdites jusqu’au 17 mai au plus tôt.