Vacances réservées : 25 % des Britanniques prévoient d’ignorer les conseils du gouvernement et de partir à l’étranger | Royaume-Uni | Nouvelles

Près de trois personnes interrogées sur dix ont déclaré qu’elles étaient complètement vaccinées et ne voyaient aucune raison de ne pas y aller, tandis que la majorité (39 %) ont déclaré qu’elles devaient s’éloigner pour leur santé mentale. Paul Charles, PDG du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, a déclaré : « Les voyages sont essentiels pour de nombreuses raisons, pour voir de la famille, pour célébrer des jalons, pour soulager le stress et soutenir la santé mentale ; ce n’est pas seulement pour les vacances. Les consommateurs en ont assez d’attendre la levée des restrictions et ont réalisé qu’ils pouvaient voyager en toute sécurité et de manière responsable.

«Il n’y a aucune raison pour que les citoyens à part entière ne soient pas autorisés à voyager dans de nombreux autres pays, qu’ils soient verts ou orange. Les Américains et les Européens laissent voyager leurs populations, alors pourquoi le gouvernement britannique ne le fait-il pas ? Les vaccins fonctionnent et devraient permettre à la vie de reprendre son cours normal, y compris les voyages. »

Des recherches distinctes ont montré un défi similaire avec au moins 16 millions de personnes envisageant un voyage à l’étranger.

Une enquête commandée par Project Screen by Prenetics a révélé que les jeunes sont plus susceptibles de partir à l’étranger, 38 % des 18-24 ans envisageant des vacances à l’étranger.

Avi Lasarow, de Project Screen by Prenetics, a déclaré : « Après plus d’un an de blocages et de restrictions, la Grande-Bretagne mérite une pause. Il est tout à fait juste que le gouvernement accorde la priorité à la sécurité publique.

« Mais notre enquête a montré que 16 millions de personnes envisagent toujours de voyager cet été et plus d’entre elles auront désormais besoin de deux tests après leur retour, suite à la décision du gouvernement d’ajouter le Portugal à la liste orange.

La société a lancé une campagne intitulée Take a Holiday From VAT pour supprimer 20% de TVA des tests de vacances Covid afin de rendre moins cher les voyages à l’étranger.

Lasarow a ajouté : « L’argent économisé en supprimant la TVA pourrait permettre à une famille de quatre personnes d’économiser les coûts des vols vers l’Espagne et retour. C’est une mesure positive que le gouvernement pourrait prendre pour aider les familles à prendre des vacances et donner un coup de pouce à l’industrie du voyage. »

Oliver Bell, co-fondateur d’Oliver’s Travels, a déclaré qu’il était clair que la majorité des clients espèrent soit que leurs destinations deviennent vertes avant leurs vacances d’été, soit sont prêtes à accepter le minimum de cinq jours d’auto-isolement à leur retour.

Seamus McCauley, de Holiday Extras, a déclaré que les vacanciers envisageaient de se rendre dans les pays de la liste orange.

Il a déclaré: «Les gens ont été enfermés assez longtemps et garder certains de ces endroits [Greek Islands or Canaries] sur la liste orange à ce stade va bien au-delà de la prudence raisonnable.