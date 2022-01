Vacances Royal Mail 2022 : quand le bureau de poste est-il fermé cette année ?

Les postiers profitent également des jours fériés (Photo: .)

Pour beaucoup, la nouvelle année ne commence officiellement que quelques jours après le jour de l’An – puisque le 1er janvier peut être consacré à regarder des films et à dormir des excès de Noël et du réveillon du Nouvel An.

Avec la normalité et le retour au travail qui approchent (désolé), vous pourriez prendre la résolution d’être plus organisé en 2022.

Et, même si de nombreuses résolutions échouent, vous pouvez rester organisé avec vos différentes cartes, cadeaux et autres éléments de publication si vous insérez ces dates dans votre calendrier ou votre agenda.

Voici les dates de vacances que les services Royal Mail ne fonctionneront pas en 2022.

Quand sont les vacances Royal Mail cette année ?

Que vous vouliez simplement noter quand envoyer des cartes ou des cadeaux pour arriver à l’heure ou que vous vouliez simplement les mettre dans votre agenda, voici les dates des jours fériés et des vacances Royal Mail en 2022.

Lundi 3 janvier – Jour de l’an férié

Jeudi 17 mars – Saint-Patrick (Irlande du Nord uniquement)

vendredi 15 avril – Bon vendredi

Lundi 18 avril – Le lundi de Pâques

Lundi 2 mai – Jour férié de début mai

Jeudi 2 juin – Congé bancaire de printemps

Lundi 29 août – Jour férié d’été

Lundi 26 décembre – Le lendemain de Noël

mardi 27 décembre – Le jour de Noël

Quel est le prochain jour férié ?

À moins que vous ne soyez en Irlande du Nord, le prochain jour férié n’est pas avant avril pour le Vendredi saint.

L’Irlande du Nord observera la Saint-Patrick le 17 mars, mais le reste du Royaume-Uni devra attendre le 15 avril pour le Vendredi saint.



