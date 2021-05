Vacation by Poolside FM lance un parfum parfumé à la crème solaire – WWD

La catégorie des crèmes solaires connaît un éclat de nostalgie des années 80, grâce à la nouvelle marque Vacation by Poolside FM.

La marque, qui est une extension de la station de radio en ligne virale sur le thème des années 80, Poolside FM, fait son entrée sur le marché le mois prochain avec un produit de protection solaire moderne imprégné de nostalgie. La marque atteint cet objectif grâce au parfum de la crème solaire, qu’elle diffuse mardi sous forme de parfum.

«Nous voulions faire sentir la prochaine crème solaire emblématique», a déclaré Dakota Green, qui est à l’origine de la marque, avec ses collègues partenaires exécutifs Lach Hall et Marty Bell. «Nous avons passé beaucoup de temps à décomposer ce que les gens aiment et n’aiment pas [about sunscreen] et nous avons travaillé avec plusieurs formulateurs pour obtenir le bon écran solaire, mais je pense que le parfum était vraiment ce que nous voulions nous assurer que nous ayons absolument raison.

Vacation by Poolside FM a créé cette ambiance nostalgique à travers le parfum en examinant les notes parfumées des parfums classiques de crème solaire et d’autres choses qui rappelaient les vacances en famille, comme les odeurs des jouets de piscine, de l’eau de piscine et des Speedos en spandex. Les fondateurs ont fait équipe avec le parfumeur Arquiste Carlos Huber et le parfumeur Givaudan Rodrigo Flores-Roux pour créer le parfum, qui comprend des notes d’essence de petit-grain, d’eau de coco, de bergamote, de banane et de sel de mer.

La marque s’est réunie lorsque Hall, qui a lancé la station de radio Poolside FM en 2014, a fait savoir à sa communauté qu’il souhaitait étendre le projet. Il s’est connecté avec Hall et Green, qui travaillaient dans la catégorie des écrans solaires, et a décidé que le partenariat serait une extension appropriée de l’ambiance nostalgique de Poolside FM. Ils voulaient créer une version mise à jour et plus moderne de la crème solaire qu’ils ne voyaient pas sur le marché.

«L’une de nos idées clés était de savoir pourquoi tout [sunscreen] avoir des koalas de dessins animés dessus », a déclaré Hall. «Nous avons pensé qu’il devait y avoir une meilleure façon de créer une marque de crème solaire qui soit meilleure pour vous et la planète et qui est également mise à jour pour s’adapter à ce que nous croyons être vos moments les plus indulgents et amusants. Nous voulions créer une marque de crème solaire qui irait bien à côté de votre martini et rendrait la crème solaire amusante. »

La crème solaire de la marque sera lancée en juin (et est disponible en précommande maintenant), mais Vacation by Poolside FM a généré du buzz pour les produits grâce à une campagne sur les réseaux sociaux qui est devenue virale au cours des derniers mois. Le site Web de la marque présente une «vidéo de vente d’entreprise» qui taquine l’écran solaire à l’aide de vidéos sur la plage des années 1980. Les fondateurs ont créé la vidéo avec des images réelles des années 1980, sous licence du vidéaste original.

«Le sentiment de la vidéo était vraiment important pour nous», a déclaré Green. «Nous l’avons livré avec un style qui correspondait à cette notion de crème solaire pour l’été que vous attendiez et que l’été dernier nous n’avions pas.

La marque a également fait participer les clients et les fans de Poolside FM au lancement en attribuant des rôles honorifiques au sein de l’entreprise. Le site Web propose une carte de visite virtuelle sur laquelle les clients peuvent s’inscrire pour avoir un accès anticipé aux produits de la marque et à d’autres supports exclusifs. L’inscription génère au client une carte de visite Vacation by Poolside FM avec des titres de poste campés sur le thème de la plage, tels que «Resident Bathrobe Tie Acrobatics Artist», «Executive Oyster Smoothie Scientist» et «Head of Mango Society». Les fondateurs ont déclaré que plus de 10 000 clients s’étaient inscrits pour les cartes de visite dans les deux jours suivant leur publication.

“Poolside FM est vraiment accrocheur car il insuffle des couches de nostalgie, que ce soit la façon dont vous interagissez avec le site Web ou la musique”, a déclaré Bell. “Tout [with the brand] est conçu pour avoir à nouveau ces couches de nostalgie pour recréer, espérons-le, cette viralité de Poolside FM dans un produit. »

Le parfum Vacation by Poolside FM est maintenant disponible sur le site Web de la marque au prix de 60 $. La lotion classique SPF 30 est disponible en prévente pour 20 $.

En savoir plus ici:

Comment acheter les produits les plus vendus de Becca Cosmetics avant la fermeture de la marque

14 marques de beauté poursuivant leurs efforts de développement durable

Dove choisit Lizzo comme ambassadrice de la marque pour la campagne “ The Selfie Talk ”