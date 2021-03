Vaccin AstraZeneca: l’Allemagne cessera d’administrer le vaccin d’Oxford aux citoyens | Politique | Nouvelles

AstraZeneca: un expert affirme que la suspension pourrait « nuire à la confiance »

Le ministère allemand de la Santé a annoncé que le pays cesserait d’administrer le vaccin d’Oxford après des rapports d’effets secondaires graves. Cette décision intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé a appelé lundi les pays à ne pas suspendre les campagnes de vaccination après que deux autres pays européens et un en Asie se soient joints à une poignée qui ont suspendu l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca par crainte de sécurité.

En Allemagne, les points d’interrogation sur le vaccin ont provoqué une dispute politique, le chef de l’Union chrétienne sociale bavaroise (CSU), Markus Soeder, affirmant que le pays avait besoin de conseils clairs de la part de ses propres experts. Notant que certains autres pays de l’UE avaient cessé d’utiliser le vaccin, Soeder a déclaré lors d’une conférence de presse: « C’est pourquoi il doit y avoir une déclaration plus claire en Allemagne: le vaccin est-il bon ou mauvais? » Le ministère de la Santé a déclaré que le pays continuait à utiliser le vaccin conformément aux directives de l’EMA. Les rapports sur les risques potentiels pour la sécurité sont pris au sérieux et les données sont constamment examinées, a déclaré un porte-parole du ministère à Reuters. D’autres procédures seront discutées cette semaine avec les régulateurs européens et nationaux des vaccins, a-t-il déclaré.

Vaccin AstraZeneca: l’Allemagne cessera d’utiliser le vaccin d’Oxford

Le vaccin AstraZeneca a été suspendu dans plusieurs pays de l’UE

Les enquêtes sur les effets secondaires potentiels sont compliquées car l’historique de chaque cas et les circonstances entourant un décès ou une maladie sont examinés. Les autorités autrichiennes ont déclaré que leur examen du lot AstraZeneca prendrait environ deux semaines. L’Agence européenne du médicament (EMA) a déclaré qu’au 10 mars, un total de 30 cas de coagulation sanguine avait été signalé parmi près de 5 millions de personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca dans l’Espace économique européen, qui relie 30 pays européens. L’OMS a déclaré qu’au 12 mars, plus de 300 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 avaient été administrées dans le monde sans qu’aucun cas de décès n’ait été constaté.

La Thaïlande a annoncé lundi son intention d’aller de l’avant avec le tir de la firme anglo-suédoise, mais l’Indonésie a déclaré qu’elle attendrait après que l’Irlande et les Pays-Bas aient annoncé des suspensions dimanche. Le Danemark et la Norvège ont signalé des cas isolés d’hémorragie, de caillots sanguins et de faible numération plaquettaire après l’administration du vaccin AstraZeneca. L’Islande et la Bulgarie avaient précédemment suspendu son utilisation tandis que l’Autriche et l’Italie ont cessé d’utiliser des lots particuliers. L’OMS a déclaré que son groupe consultatif examinait les rapports relatifs au tir et publierait ses conclusions dès que possible. Mais il a déclaré qu’il était peu probable de modifier ses recommandations, émises le mois dernier, pour une utilisation généralisée, y compris dans les pays où la variante sud-africaine du virus pourrait réduire son efficacité. WLe porte-parole de HO, Christian Lindmeier, a déclaré: «À ce jour, rien ne prouve que les incidents sont causés par le vaccin et il est important que les campagnes de vaccination se poursuivent afin que nous puissions sauver des vies et endiguer des maladies graves causées par le virus.

Doses de vaccin contre le coronavirus administrées dans le monde au 13 mars

Le tir d’AstraZeneca a été parmi les premiers et les moins chers à être développé et lancé en volume depuis que le coronavirus a été identifié pour la première fois dans le centre de la Chine à la fin de 2019 et devrait être le pilier des programmes de vaccination dans une grande partie des pays en développement. Le virus a tué plus de 2,7 millions de personnes. La Thaïlande est devenue le premier pays hors d’Europe à retarder le déploiement du vaccin vendredi, alors que ses dirigeants politiques devaient recevoir les premiers vaccins, mais le gouvernement a annoncé lundi qu’il recevrait le vaccin AstraZeneca mardi. L’Indonésie, cependant, a déclaré qu’elle retarderait l’administration du vaccin en raison des rapports de caillots sanguins chez certains receveurs en Europe et qu’elle attendrait un examen de l’OMS. L’OMS avait déjà déclaré que rien n’indiquait que les événements étaient causés par la vaccination, un avis également exprimé par l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui a déclaré que le nombre de caillots sanguins signalés n’était pas plus élevé que celui observé dans la population générale.

Le vaccin AstraZeneca est sûr, déclare Boris Johnson

La poignée d’effets secondaires signalés en Europe a bouleversé les programmes de vaccination déjà sous pression en raison de la lenteur des déploiements et du scepticisme vis-à-vis des vaccins dans certains pays. Les Pays-Bas ont déclaré lundi avoir vu 10 cas d’effets secondaires indésirables notables possibles du vaccin AstraZeneca, quelques heures après que le gouvernement a suspendu son programme de vaccination à la suite de rapports d’effets secondaires potentiels dans d’autres pays. Le Danemark a signalé des symptômes « très inhabituels » chez un citoyen de 60 ans décédé d’un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin, la même phrase utilisée samedi par la Norvège à propos de trois personnes de moins de 50 ans qui, selon elle, étaient traitées à l’hôpital. « C’est une évolution inhabituelle de la maladie autour du décès qui a fait réagir l’Agence danoise des médicaments », a déclaré l’agence dans un communiqué dimanche soir. AstraZeneca Plc a déclaré plus tôt avoir mené une étude portant sur plus de 17 millions de personnes vaccinées dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, qui n’avait montré aucune preuve d’un risque accru de caillots sanguins.