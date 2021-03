Vaccin AstraZeneca: le Royaume-Uni en pourparlers urgents avec l’Inde pour éviter les retards d’approvisionnement – l’UE fera rage | Politique | Nouvelles

Boris Johnson révèle qu’il recevra le vaccin AstraZeneca

La Grande-Bretagne a été choquée plus tôt cette semaine quand il a été soudainement annoncé que pratiquement aucune nouvelle première dose de vaccins contre le coronavirus ne serait administrée en avril en raison d’un manque d’approvisionnement. Une lettre aux dirigeants locaux du NHS a dit aux centres de vaccination de ne pas proposer de nouveaux rendez-vous le mois prochain et de se concentrer sur l’administration de coups aux plus de 50 ans et aux personnes cliniquement vulnérables.

Mais Adar Poonawalla, le chef du Serum Institute of India (SII) qui fabrique les jabs, a pointé fermement du doigt l’administration de New Delhi.

« C’est à voir avec le gouvernement indien qui autorise plus de doses au Royaume-Uni. »

Il a ajouté: « Il dépend uniquement de l’Inde et n’a rien à voir avec le SII.

« L’équilibre sera décidé pour être remis au Royaume-Uni au moment opportun par le gouvernement indien, tout en équilibrant l’Inde et tous ses besoins. »

Certains de ces coups devaient venir d’Inde mais ont été bloqués en raison de New Delhi.

Une source de Whitehall a déclaré au Daily Mail un « dialogue constructif en cours pour résoudre les problèmes » avec ses homologues à New Delhi.

Des pourparlers diplomatiques secrets auraient été entamés entre le Royaume-Uni et l’Inde pour tenter de garantir un approvisionnement plus rapide en vaccins.

Les ministres britanniques ont critiqué les commentaires de Bruxelles et mercredi soir, M. Johnson a tenu un appel privé avec son homologue européen pour faire part de ses préoccupations concernant une menace d’interdire les expéditions de vaccins de l’UE vers le Royaume-Uni.

« Maintenant, on vient de nous dire que la société ne pourra pas obtenir ces doses car il y a des interdictions d’exportation des États-Unis et de l’Inde, et des obstacles contractuels à l’envoi de doses depuis le Royaume-Uni. »

La semaine dernière, le coordinateur suédois des vaccins, Richard Bergstrom, a déclaré: «Nous avons trouvé 75 millions de doses pour le deuxième trimestre qui étaient censées provenir du Royaume-Uni, des États-Unis et, dans une certaine mesure, de l’Inde.

La poursuite du déploiement réussi du programme de vaccination est l’un des quatre tests qui doivent être remplis avant que chaque étape suivante de la feuille de route puisse aller de l’avant.

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il n’aura aucun problème à ralentir sa feuille de route si nécessaire et qu’il sera guidé par « des données et non des dates ».

Cherchant à rassurer le public, il n’y avait actuellement aucune raison de retarder la feuille de route, le Premier ministre a déclaré hier soir lors d’un briefing télévisé sur les coronavirus: « Nous allons toujours offrir une première dose à chaque adulte d’ici la fin du mois de juillet – il n’y a donc pas de changement. aux prochaines étapes de la feuille de route. «

Il a ajouté: «Nous avons maintenant vacciné plus de 25 millions de personnes dans tout le Royaume-Uni – plus que l’ensemble de la population de nombreux pays et nos progrès sur la voie de la liberté se poursuivent sans contrôle.

« Nous restons sur la bonne voie pour récupérer les choses que nous aimons, pour revoir nos familles et amis, pour retourner dans nos pubs locaux, nos gymnases et installations sportives, et bien sûr nos magasins. »