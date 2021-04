Vaccin AstraZeneca: l’EMA dit que les caillots sanguins sont «très rares» et que l’âge ou le sexe n’est pas un facteur de risque | Politique | Nouvelles

L’Agence européenne des médicaments a émis de nouveaux conseils pour le jab d’Oxford après des rapports sur le nombre de personnes développant des caillots sanguins après l’avoir reçu. Les experts du système de surveillance des médicaments du bloc ont déclaré que la menace d’hospitalisation et de décès par coronavirus présentait un risque plus important que la vaccination elle-même. L’EMA a déclaré: «Le COVID-19 est associé à un risque d’hospitalisation et de décès. La combinaison rapportée de caillots sanguins et de plaquettes sanguines basses est très rare, et les avantages globaux du vaccin dans la prévention du COVID-19 l’emportent sur les risques d’effets secondaires. »

Après un long examen du jab d’Oxford, son comité de sécurité a conclu que les «caillots sanguins inhabituels» devraient être répertoriés comme un effet secondaire «très rare».

Le panel a trouvé 86 six cas d’événements de thrombose, au 22 mars, dont 18 étaient mortels, sur 25 millions de personnes qui avaient reçu le vaccin dans l’UE et au Royaume-Uni.

Il a été dit que le comité de sécurité «n’a pas conclu que l’âge et le sexe étaient des facteurs de risque évidents pour ces effets secondaires très rares».

Le Dr Sabine Straus, chef du comité de sécurité de l’EMA, a déclaré lors d’une conférence de presse: «Le COVID-19 est une maladie très grave et les avantages du vaccin AZ ont été établis, il prévient la maladie Covid, l’hospitalisation et la mortalité. À cet égard, l’ensemble profite carrément aux risques. »

La nouvelle est venue alors que le régulateur britannique, la MHRA, proposait de mettre un terme à l’utilisation du jab AstraZeneca chez les personnes de moins de 30 ans.