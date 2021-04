Vaccin AstraZeneca: les essais chez les enfants ne sont interrompus que par «mesure de précaution», selon un expert | UK | Nouvelles

Les tests AstraZeneca sur les enfants au Royaume-Uni, qui ont commencé en février, ont été mis en pause après qu’un responsable de l’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’il semblait y avoir un lien entre les caillots sanguins et le jab tout en parlant à titre personnel. Le professeur Adam Finn, du centre de vaccination des enfants de Bristol, a déclaré à BBC Newsnight qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter.

«C’est vraiment juste une mesure de précaution plutôt que parce que nous avons vu des problèmes», a déclaré le professeur Finn.

«Les risques associés à Covid sont très fortement liés à l’âge.

«Le risque chez les enfants lorsqu’ils contractent Covid est extrêmement faible.

«Nous menons actuellement ces études chez les enfants parce que nous voulons pouvoir utiliser le vaccin chez les enfants si cela s’avère nécessaire.»

Les essais du vaccin AstraZeneca sur des enfants sont utilisés pour évaluer si le vaccin produit une forte réponse immunitaire chez les enfants âgés de 6 à 17 ans.

Les experts qui ont effectué les tests ont mis les essais cliniques en pause jusqu’à ce que plus d’informations de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) soient fournies sur le risque de caillots sanguins signalés chez les adultes.

Des mises à jour de la MHRA sont attendues dans les prochains jours.

Le professeur Finn a poursuivi: «Nous ne voulons certainement pas prendre de risques étant donné leur risque presque négligeable de maladie due à la maladie.

«Bien qu’il y ait une incertitude à ce sujet, et jusqu’à ce que nous obtenions des informations plus claires du régulateur, nous avons vraiment estimé que la bonne chose à faire était de suspendre l’étude, de faire le point et de mieux comprendre s’il y avait des préoccupations.»

Au Royaume-Uni, plus de 31,6 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin et plus de 5,4 millions ont reçu leur deuxième dose.

Les vaccins AstraZeneca et Pfizer-BioNtech sont tous deux utilisés au Royaume-Uni, bien qu’un troisième, le vaccin Moderna, ait été approuvé.

Le professeur Finn a poursuivi: «Je pense que si nous pouvions comprendre cette maladie, même si elle s’avère être causée par le vaccin, identifier les personnes à risque et les protéger de ce risque, c’est bien sûr le meilleur résultat possible pour tout le monde.

«Plus nous obtenons d’informations et mieux nous pouvons comprendre cela le plus rapidement possible, meilleur sera le résultat pour tout le monde, pas seulement dans ce pays, mais dans le monde entier.»