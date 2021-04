Vaccin AstraZeneca: l’UE ordonne à AZ de donner TOUS les jabs d’une usine néerlandaise financée par un contribuable britannique | Politique | Nouvelles

Le tsar des vaccins de l’UE, Thierry Breton, a déclaré que la société anglo-suédoise avait confirmé qu’elle enverrait six millions de doses au bloc chaque mois depuis son usine Halix à Leiden. L’usine a été au centre de la guerre des jabs transmanche parce que le Royaume-Uni a une prétention contractuelle à ce qu’elle remplisse les commandes du vaccin produit par Oxford pour notre campagne de vaccination nationale. Lors de discussions tendues sur la coopération entre l’UE et le Royaume-Uni en matière de vaccins, Downing Street a proposé de partager la capacité de production de l’usine avec Bruxelles.

Mais M. Breton a déclaré que le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, avait reconnu que tous les lots fabriqués à l’usine, sauf un, seraient envoyés aux États membres de l’UE.

«J’ai organisé une téléconférence vidéo entre le PDG de Halix et le PDG d’AstraZeneca, et finalement le PDG d’AstraZeneca a reconnu que toute la production de Halix était prévue pour soutenir la livraison dans l’UE. C’est tout ce que je peux vous dire.

«Le PDG d’AstraZeneca nous a dit qu’en fait, depuis février, toute la production d’Halix était prévue pour être livrée en Europe sauf, a-t-il dit, un lot, pour être très précis.

Bruxelles est furieuse qu’AstraZeneca ait réduit ses prévisions de livraison pour les doses envoyées aux pays de l’UE.

En conséquence, M. Breton, le chef du groupe de travail sur les vaccins du bloc, a récemment menacé d’utiliser les contrôles des exportations de l’UE pour empêcher les expéditions du jab d’Oxford à l’étranger.

Le Français a déclaré la semaine dernière que les doses «zéro» fabriquées dans l’UE seraient sanctionnées pour la livraison à la Grande-Bretagne jusqu’à ce qu’AstraZeneca remplisse son contrat avec le bloc.

«AstraZeneca a un engagement, a ajouté M. Breton.

«Ils ont engagé 70 millions au deuxième trimestre et je sais que 70 millions sont la production d’AstraZeneca, plus ou moins, de Halix et Seneffe [a plant in Belgium].

«C’est pourquoi je pense qu’ils respecteront l’engagement, mais je vous rappelle simplement qu’au début, le contrat était de 180 millions, donc ils ont réduit considérablement ce qu’ils pouvaient faire.»

AstraZeneca a refusé de commenter les remarques de M. Breton.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «La production de vaccins est une entreprise internationale et le Royaume-Uni est fier de jouer un rôle de premier plan dans l’effort mondial de développement et de distribution du vaccin contre le coronavirus.

«Nous continuons à faire des progrès exceptionnels grâce au déploiement de notre programme de vaccination et restons confiants dans nos approvisionnements.

«Les détails de tout accord commercial de fourniture de vaccins entre les gouvernements nationaux et AstraZeneca sont commercialement sensibles et relèvent de ces deux parties.»

Jusqu’à la semaine dernière, Sir Tim Barrow, ancien ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l’UE, s’était rendu à Bruxelles pour s’entretenir avec les principaux collaborateurs de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, au sujet des coups faits aux Pays-Bas.

Les stocks de l’usine Halix ont été considérés à Whitehall comme un élément clé pour compenser un déficit de production au Royaume-Uni et les inquiétudes concernant les livraisons en provenance de l’Inde.

La Grande-Bretagne a injecté plus de 65,5 millions de livres sterling de financement gouvernemental dans le programme de vaccination de l’Université d’Oxford l’année dernière.

Les scientifiques d’Oxford entretiennent une relation commerciale avec l’usine Halix, pour produire le vaccin, depuis avril 2020.

Il est également apparu que le gouvernement néerlandais avait refusé une offre d’investissement dans l’usine pour aider à augmenter ses capacités de production.

Le Premier ministre Mark Rutte a rejeté l’approche des experts d’Oxford après avoir averti qu’il y aurait probablement des problèmes d’approvisionnement à l’avenir.

Mais M. Breton a rejeté cela avait un impact sur la partie qui devrait recevoir les doses de l’usine.

Il a déclaré: «Lors de la discussion que j’ai eue au début avec le PDG d’AstraZeneca, j’ai compris, m’a-t-il dit, que la montée en puissance d’Halix était financée par le gouvernement britannique.

«Et il se trouve que lorsque je suis allé visiter le site et que j’ai demandé combien ils recevaient du gouvernement britannique, le président et le cEO étaient eux et ils m’ont dit« zéro ».

«Donc en fait, j’ai posé trois fois une question et j’ai eu trois fois la même réponse.»

Les pourparlers UE-Royaume-Uni devraient se poursuivre sans fin en vue.

Les responsables de Whitehall contesteront probablement les commentaires de M. Breton lors de toute prochaine série de querelles.

M. Breton a affirmé que le déploiement de l’UE aurait été plus efficace que la campagne de vaccination de la Grande-Bretagne s’il n’y avait eu des problèmes d’approvisionnement.

Jusqu’à présent, les pays de l’UE n’ont réussi à administrer que 19 coups pour 100 personnes à travers le bloc.

En revanche, la Grande-Bretagne a livré près de 40 millions de doses – à un taux de 55 pour 100 personnes.

M. Breton a déclaré: «Si AstraZeneca avait livré la manière dont elle aurait dû nous livrer, comme je crois comprendre qu’elle l’a fait au Royaume-Uni, nous aurions été exactement dans la même situation, voire vraiment meilleure, que le Royaume-Uni aujourd’hui, qui organisation à travers le NHS pour vacciner les gens. »