Vaccin contre AstraZeneca Le camouflet de l’UE se poursuit : 14 000 doses jetées en un mois en Tchéquie | Politique | Nouvelles

Vaccin AstraZeneca: le Dr Green partage ce qu’il y a dans le jab d’Oxford

Le jab d’Oxford a été snobé dans l’UE après une campagne de diffamation contre ses effets secondaires menée sur tout le continent depuis son approbation par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Les Européens inquiets préfèrent toujours les piqûres de Moderna et Pfizer à celles d’AstraZeneca, obligeant les travailleurs de la santé à jeter les flacons expirés.

En République tchèque, 14 000 doses ont été jetées le mois dernier.

Le coordinateur régional de la vaccination, Robin Šín, a déclaré à la radio tchèque Radiožurnál : « Il n’y avait tout simplement aucun intérêt pour le vaccin AstraZeneca. On nous a dit de garder ces vaccins et de voir quoi faire ensuite en fonction de la situation. »

Le gouvernement tchèque a recommandé le jab anglo-suédois uniquement pour les plus de 65 ans en juin.

Cette décision a découragé les gens d’accepter complètement le jab, selon les médecins.

Une base de données « Sauver le vaccin » a été lancée pour garantir que les vaccins ne sont pas jetés et qu’ils sont plutôt donnés aux pays en développement toujours à la traîne par rapport au reste des programmes de vaccination dans le monde.

Des doses de vaccin AstraZeneca sont toujours jetées dans l’UE (Image: GETTY)

Plus de 200 000 doses ont déjà été données à l’Asie.

Les vaccins AstraZeneca qui ont déjà été commandés par la Tchéquie et qui seront livrés dans le pays le mois prochain sont destinés à être donnés dans le cadre de ce programme.

Cela survient alors que le chef du jab d’Oxford, Pascal Soriot, a déclaré que les vaccins de rappel pourraient ne pas être nécessaires pour tout le monde en Grande-Bretagne et que le déploiement trop rapide des troisièmes doses serait un “fardeau inutile” pour le NHS.

Écrivant dans The Daily Telegraph aux côtés du vice-président exécutif de la R&D biopharmaceutique de la société, Sir Mene Pangalos, le directeur général a appelé le gouvernement à faire preuve de patience, soulignant que le Royaume-Uni était “à quelques semaines” d’une réponse définitive sur l’efficacité de deux doses. en fournissant « une immunité protectrice continue ».

Ils ont déclaré : « Agir trop rapidement pour stimuler l’ensemble de la population adulte nous privera de ces informations, laissant cette décision importante reposer sur des données limitées.

“Une troisième dose pour tous peut être nécessaire, mais ce n’est peut-être pas le cas. Mobiliser le NHS pour un programme de renforcement qui n’est pas nécessaire ajouterait potentiellement un fardeau inutile au NHS pendant les longs mois d’hiver.

« Parce que le personnel et les ressources du NHS sont rares, une autre mobilisation nationale nous laisserait potentiellement moins de ressources pour les dépistages du cancer et les autres soins fournis par les médecins et les infirmières chaque jour. »

Leurs commentaires interviennent après que le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré aux députés qu’un programme de rappel de vaccins est “prêt à démarrer” dès que l’avis scientifique pour le programme est approuvé.

Plus d’un demi-million de personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli et qui sont les plus à risque de COVID-19 se verront offrir une autre dose de vaccin à partir de ce mois, suite à une recommandation du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

AstraZeneca : la République tchèque a jeté 14 000 doses en un mois (Image : GETTY)

Mais cette annonce est distincte de toute décision sur un programme de rappel, des nouvelles à ce sujet étant attendues bientôt.

M. Zahawi a ajouté qu’il espère que le virus pourra être traité “année après année” sans avoir à prendre les “mesures sévères” observées en décembre dernier, déclarant à BBC Breakfast: “Les vaccins nous ont donné la possibilité de réduire les infections, d’économiser 100 000 des vies.

“C’est grâce au programme de rappel que j’espère … nous pourrons faire passer le virus du statut pandémique au statut endémique et y faire face année après année.

“Cela va être avec nous pendant de nombreuses années – mais sans avoir à fermer notre économie ou à prendre les mesures sévères que nous avons malheureusement dû prendre en décembre de l’année dernière.”

Les médecins hygiénistes en chef du Royaume-Uni examinent actuellement les avantages plus larges de la vaccination des 12 à 15 ans, tels que la réduction des absences scolaires, après que le JCVI a refusé de recommander un déploiement généralisé à la tranche d’âge pour des raisons de santé uniquement.

Un total de 668 décès enregistrés au cours de la semaine se terminant le 27 août mentionnait COVID-19 sur le certificat de décès, selon l’Office for National Statistics (ONS) – le nombre le plus élevé depuis que 719 décès ont été enregistrés au cours de la semaine précédant le 26 mars.

Les derniers chiffres montrent l’impact de la troisième vague de COVID-19, qui a commencé au Royaume-Uni en mai, mais le nombre de décès est toujours bien inférieur au niveau observé au sommet de la deuxième vague.