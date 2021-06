Vaccin contre Covid cartographié: une carte stupéfiante identifie les zones avec les taux de vaccination les plus élevés – DATA | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Alors que l’effort de vaccination du Royaume-Uni a été largement considéré comme un succès, certaines régions du pays ont été plus rapides que d’autres à vacciner leur population. Les données du NHS England du 8 décembre 2020 au 20 juin 2021 ont décrit le pourcentage de personnes vaccinées dans toutes les régions d’Angleterre.

Quelles régions ont vacciné le plus de personnes avec une seule dose ?

Selon les données du NHS England, l’Est de l’Angleterre a vacciné un pourcentage plus élevé de sa population avec une dose de vaccin par rapport à toutes les autres régions d’Angleterre.

Sur la base de la taille de la population déterminée par le recensement de 2011, l’Est de l’Angleterre avait vacciné 73,08 % avec au moins une dose de vaccin au 20 juin.

Légèrement derrière l’Est de l’Angleterre se trouvait le Sud-Ouest, qui avait vacciné 72,62 % de la population avec une seule dose au 20 juin.

Le Nord-Est et le Yorkshire avaient également vacciné 70,54 % de la population avec une seule dose.

En revanche, Londres avait vacciné le plus faible pourcentage de sa population par rapport à toutes les autres régions d’Angleterre.

Londres avait vacciné 61,62 % de la population avec une dose de vaccin le 20 juin.

En termes de pourcentage de la population vaccinée, les Midlands avaient vacciné 66,31 %, tandis que le Sud-Est avait vacciné 68,02 % avec une seule dose.

Le Nord-Ouest avait vacciné 63,86 pour cent avec une seule dose le 20 juin.

Quelles régions ont vacciné le plus de personnes par tranche d’âge ?

Le programme de vaccination britannique propose depuis longtemps aux personnes de plus de 70 ans la vaccination contre le Covid.

Ainsi, dans de nombreuses régions d’Angleterre, le nombre de personnes âgées de 70 ans et plus qui ont reçu leur première dose de vaccin dépasse largement 90 % de la population dans la plupart des régions.

En fait, dans la plupart des régions d’Angleterre, la majorité a également offert à plus de 90 pour cent de la population de plus de 50 ans une première dose de vaccin.

Pour la tranche d’âge de 45 à 49 ans, Bristol, North Somerset et South Gloucestershire ont vacciné le pourcentage le plus élevé de personnes par rapport à toute autre région d’Angleterre, avec 91,8% vaccinés sur la base des données de l’Office for National Statistics (ONS).

Pour la tranche d’âge de 40 à 44 ans, Bristol, North Somerset et South Gloucestershire avaient vacciné le pourcentage le plus élevé de personnes par rapport à d’autres régions d’Angleterre, avec 96% de vaccinés.

Pour la tranche d’âge de 35 à 39 ans, le Buckinghamshire, l’Oxfordshire et le Berkshire West ont vacciné le pourcentage le plus élevé de personnes par rapport aux autres régions d’Angleterre, avec 86% de vaccinés.

Le Buckinghamshire, l’Oxfordshire et le Berkshire West ont également vacciné le pourcentage le plus élevé de personnes âgées de 30 à 34 ans, avec 84,5% vaccinés avec une seule dose.

Pour la tranche d’âge de 25 à 29 ans, le Gloucestershire a vacciné le plus de personnes en termes de pourcentage, avec 68,3% ayant reçu une première dose de vaccin.