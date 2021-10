Vaccin contre la grippe : combien coûtent-ils chez Boots et où pouvez-vous les obtenir à bas prix ?

Avez-vous réservé votre jab? (Photo : Oli Scarff/.)

On craint que la combinaison de Covid-19 et de la grippe ne submerge le NHS, d’autant plus que le taux d’infection à Covid au Royaume-Uni atteint son plus haut niveau depuis juillet.

Plus de 40 millions de personnes à travers le Royaume-Uni – 35 millions rien qu’en Angleterre – se voient offrir un vaccin contre la grippe cette année dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination contre la grippe jamais réalisée.

C’est aux côtés des adultes de plus de 50 ans et des jeunes adultes souffrant de problèmes de santé qui se voient offrir un coup de rappel Covid en automne et en hiver.

Un rapport de l’Académie des sciences médicales a suggéré que le Royaume-Uni pourrait voir jusqu’à 60 000 décès dus à la grippe cet hiver, donc se faire piquer fait partie intégrante.

Mais combien le tir vous coûtera-t-il et où pouvez-vous obtenir le jab le moins cher ?

Combien coûte le vaccin contre la grippe chez Boots ?

Le vaccin contre la grippe Boots est gratuit pour les groupes éligibles et 14,99 £ pour tous les autres.

Le jab est gratuit pour les groupes éligibles (Photo: .)

Les groupes suivants sont admissibles à un vaccin gratuit contre la grippe cet hiver :

De 6 mois à moins de 50 ans dans les groupes à risque clinique Enceinte 50 ans et plus En établissement de soins Aide non rémunérée Contacts étroits de personnes dont le système immunitaire est affaibli Personnel de santé et de soins

Les enfants sont également éligibles pour le vaccin contre la grippe, mais le recevront sous forme de spray nasal.

Ceux qui sont éligibles comprennent:

Tous les enfants âgés de deux et trois ans au 31 août 2021. Tous les enfants du primaire et tous les élèves du secondaire de moins de 16 ans au 31 août 2021.

Si votre enfant a plus de six mois et a un problème de santé à long terme, ou s’il a entre deux et trois ans, il sera également admissible à un vaccin antigrippal gratuit.

Les cabinets de médecins généralistes contacteront les patients éligibles au vaccin gratuit contre la grippe du NHS.

Les personnes éligibles peuvent également prendre rendez-vous dans une pharmacie, telle que Boots.

Vous pouvez réserver un vaccin contre la grippe avec Boots sur leur site Web.

De nombreux lieux de travail proposent également des jabs subventionnés à leur personnel – cela vaut donc la peine de demander si le vôtre le fait.

Les enfants recevront leur vaccin contre la grippe sous forme de spray nasal (Photo: .)

Où pouvez-vous obtenir des vaccins contre la grippe bon marché au Royaume-Uni ?

Morrisons (8 £) – Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Morrisons local pour en savoir plus sur la prise de rendez-vous. Utilisez le localisateur de magasins pour vous aider à trouver votre magasin local.

Asda (8 £) – Le supermarché dit que les clients peuvent prendre rendez-vous pour un vaccin contre la grippe dans leur pharmacie Asda locale. Vous pouvez utiliser le localisateur de magasins pour trouver l’Asda le plus proche.

Tesco (9 £) – Le jab est disponible dans certaines pharmacies Tesco et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ici. Pour trouver le Tesco le plus proche, utilisez le localisateur de magasins.

Superdrogue (13,99 £) – Prenez rendez-vous en vous rendant dans votre Superdrug local ou via leur application de pharmacie. Pour trouver votre Superdrug le plus proche, utilisez le localisateur de magasins.

vaccin contre la grippe Lloyds Pharmacy (14,99 £) – Vous pouvez prendre rendez-vous pour le vaccin contre la grippe ici. Pour trouver la pharmacie la plus proche, utilisez le localisateur de magasins.



