Vaccin contre le Covid-19 : 100 coups de crore effectués, mais ne peuvent pas être éloquents

Le gouvernement a le mérite d’avoir administré 100 crores de vaccins Covid-19 dans les 10 mois suivant le lancement de l’effort national de vaccination. D’autant plus que l’Inde s’est appuyée, presque entièrement, sur des vaccins produits localement. Cependant, au milieu de cette réalisation, nous ne devons pas perdre de vue la situation dans son ensemble. Une proportion importante des personnes actuellement éligibles pour recevoir des vaccins, celles de plus de 18 ans, n’ont toujours pas été vaccinées ; plus de 25 crore de personnes n’ont même pas reçu une seule dose, un quart de la population éligible.

Au taux moyen d’inoculation de la première dose pour la semaine terminée le 20 octobre, l’Inde parviendra à couvrir moins de la moitié de cette population, soit 11,3 crore, d’ici la fin décembre. Certes, le rythme des vaccinations a peut-être ralenti en raison de la saison des fêtes et pourrait se redresser considérablement après Diwali. Mais le rythme de construction sera critique. Les données de CoWin montrent également que l’absorption dans le groupe d’âge des plus de 45 ans a été plus élevée que celle de la cohorte des 18-44 ans. Bien que cela puisse être attribué au déploiement progressif, la vaccination est ouverte à tous depuis assez longtemps maintenant pour que les jeunes aient rattrapé les receveurs plus âgés. Compte tenu du stock important de vaccins avec les États – les données gouvernementales montrent que ce chiffre est passé de 46 millions à 89 millions entre la mi-septembre et la mi-octobre – cela indique des problèmes du côté de la demande. Avec 70% des adultes couverts, si en effet un manque de demande freine les efforts pour atteindre tous les adultes d’ici la fin de l’année, il est clair que l’Inde pourrait avoir un gros problème d’hésitation face à la vaccination. À cette fin, le gouvernement doit débrancher tous les bouchons pour convaincre les gens de la nécessité de se faire vacciner ; les mandats de vaccination pour certaines activités, avec une application stricte, peuvent aider.

L’autre grande préoccupation est que la vaccination complète (deux doses) – et le chef du groupe de travail Covid DR VK Paul vient de réitérer à quel point cela est essentiel pour la lutte contre la pandémie – est encore faible. Seulement 21 % de la population (moins d’un tiers de la population éligible) a reçu les deux doses. Cela augmentera sûrement au fur et à mesure que les premiers doses rempliront l’écart minimum obligatoire entre les doses. Cependant, selon l’ORF Vaccine Tracker, les agents de première ligne – pour lesquels (avec les agents de santé) les efforts de vaccination ont commencé beaucoup plus tôt – ne déclarent qu’une couverture de 78 % de la deuxième dose au 19 octobre. De même, le groupe d’âge des 18-44 ans , pour qui les vaccinations étaient autorisées à partir du 1er mai, ne rapportent que 18 % de couverture en deuxième dose. Alors que l’approvisionnement en vaccins aurait pu être un problème au cours des premières semaines, cela n’a pas été un problème au cours des deux derniers mois.

Ce que le gouvernement doit également déterminer, c’est la couverture vaccinale des moins de 18 ans, qui représentent 30 % de la population. Alors que le candidat vaccin de Covaxin et Zydus Cadilla a été recommandé pour approbation, la plupart des experts estiment que la vaccination d’un nombre important de mineurs peut ne pas être nécessaire. Il se pourrait que les très jeunes (les essais sur Covaxin couvrent différentes cohortes dans le groupe des 2 à 18 ans) n’aient pas besoin de vaccination. Cependant, les plus âgés de ce groupe, en particulier les plus de 14 ans, dont certains peuvent même avoir une forme d’emploi associée à des risques d’exposition élevés, doivent être couverts. Pour y parvenir, le gouvernement doit élaborer une stratégie bien à temps. Pendant ce temps, la deuxième vague nous a montré le genre de dommages que les mutations peuvent causer ; la variante Delta était plus virulente et possédait une infectivité plus élevée. À cette fin, l’Inde ne peut pas se permettre une surveillance lente des variantes ; d’autant plus, étant donné à quel point une telle découverte pourrait être cruciale pour la future recherche sur les vaccins.

