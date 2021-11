Vaccin contre le Covid-19 : Bharat Biotech commence l’exportation de Covaxin

Bharat Biotech ajoutera des pays supplémentaires à sa liste de destinations d’exportation de Covaxin en décembre, car de plus en plus de pays accordent des approbations d’utilisation d’urgence. (Déposer)

Après le Serum Institute of India, Bharat Biotech a annoncé lundi avoir commencé les exportations de son vaccin Covid-19 Covaxin. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé plus tôt ce mois-ci l’approbation d’utilisation d’urgence du jab fabriqué en Inde. La société basée à Hyderabad a déclaré dans un communiqué qu’elle avait exécuté des commandes d’exportation en attente de longue date en novembre. Les exportations seront encore développées au cours des prochains mois.

Bharat Biotech ajoutera des pays supplémentaires à sa liste de destinations d’exportation de Covaxin en décembre, car de plus en plus de pays accordent des approbations d’utilisation d’urgence.

Le développement s’appuie sur le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, reprenant les exportations de Covishield vers les pays à revenu faible et intermédiaire dans le cadre du réseau de partage de vaccins COVAX de l’OMS. Le premier lot de l’envoi de Covishield a quitté son usine de Pune vendredi.

COVAX est une initiative multilatérale, dirigée par la Global Vaccine Alliance, l’OMS et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, visant à fournir des vaccins Covid-19 à tous les pays. Les doses du Serum Institute of India pour COVAX sont destinées à 92 pays à faible revenu.

Bien que le Serum Institute of India n’ait pas communiqué le nombre exact de doses expédiées, il espère augmenter considérablement les expéditions jusqu’au premier trimestre 2022. Il prévoit également d’inclure le tir de Novavax Inc dans son kit d’exportation.

L’Inde avait arrêté les exportations de vaccins Covid-19 en avril au milieu d’une augmentation de la demande intérieure alors que les infections augmentaient pendant la deuxième vague meurtrière de la pandémie. Il a repris ses exportations après que la campagne de vaccination nationale s’est accélérée et que suffisamment de doses ont été mises à disposition pour répondre aux besoins futurs du pays.

L’Inde a repris un petit nombre d’exportations de vaccins vers les pays voisins sur une base bilatérale le mois dernier. Cependant, les envois à Covax n’ont repris qu’après que l’OMS a accordé l’approbation d’utilisation d’urgence à Covaxin.

Bharat Biotech a également remercié le Centre d’avoir approuvé les exportations et a ajouté que Covaxin ferait désormais partie intégrante de la bataille mondiale contre la pandémie de coronavirus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.