Vaccin contre le Covid-19 : la DCGI approuve une étude sur le mélange des doses de Covishield & Covaxin

Le Drugs Controller General of India (DCGI) a approuvé des essais qui mélangeront deux vaccins Covid différents – Covishield du Serum Institute of India et Covaxin de Bharat Biotech. L’étude sera menée par Christian Medical College, Vellore.

Le comité d’experts en la matière (SEC) de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) avait recommandé il y a une semaine d’accorder un feu vert à l’essai mixte. La combinaison des deux vaccins différents n’avait pas été autorisée dans le pays dans la mesure où aucun essai de ce type n’avait été mené et aucune donnée n’était disponible concernant l’innocuité et l’efficacité de ces combinaisons. Il s’agira de la première étude du genre dans le pays et impliquera 300 participants.

L’approbation de l’étude fait suite à une étude de l’ICMR dans l’Uttar Pradesh, où 18 personnes ont reçu par erreur deux doses différentes du vaccin Covid-19 en mai. Ils avaient reçu Covishield comme première dose et ont reçu Covaxin comme deuxième dose après six semaines. Selon l’étude de l’ICMR, la combinaison vaccinale était sûre et il n’y avait pas d’effets indésirables. De plus, ceux qui ont reçu une dose mixte de vaccins ont démontré une meilleure immunogénicité que ceux qui avaient reçu les mêmes doses de vaccin.

Le pays a administré 52,15 crores de vaccins jusqu’au 11 août, dont 45,22 crores de Covishield et 6,41 crores de Covaxin, tandis que les autres étaient des vaccins Spoutnik. Il y a une pénurie de Covaxin avec la montée en puissance de Bharat Biotech retardée en raison de problèmes techniques. Spoutnik a également été confronté à des défis de la chaîne d’approvisionnement. Une approbation mixte devrait aider à faire face aux pénuries.

Selon le ministère de la Santé, la production mensuelle de Covaxin devrait atteindre 58 millions de doses par mois, tandis que la production de Covishield devrait atteindre 120 millions de doses par mois à partir de septembre. SII prévoit également de fabriquer 300 millions de doses du vaccin Spoutnik.

Des études similaires sont menées à l’échelle mondiale pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de la combinaison de deux vaccins différents et pour voir si la combinaison de vaccins fonctionne mieux que deux doses du même vaccin. Russia Direct Investment Fund a initié des partenariats avec d’autres producteurs de vaccins pour mener des études conjointes d’une combinaison du premier composant de Spoutnik V avec des vaccins étrangers. Ils ont terminé une étude sur la combinaison de la première injection de vaccin Spoutnik V avec le vaccin de l’Université AstraZeneca-Oxford et l’analyse intermédiaire sur l’immunogénicité a démontré une sécurité élevée. Il existe des études sur une dose unique du vaccin AstraZeneca combinée avec les vaccins à ARNm de Pfizer ou Moderna en tant que deuxièmes doses et cela s’est avéré efficace.

