Vaccin contre le Covid-19 : le Covaxin de Bharat Biotech montre une efficacité de 77,8% contre le Covid, selon Lancet

Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech, a déclaré que l’examen par les pairs de The Lancet, une voix faisant autorité en médecine mondiale, a validé leur engagement envers la transparence des données et le respect des normes strictes d’examen par les pairs des principales revues médicales.

Après l’inscription d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé à Covaxin, le fabricant de vaccins Bharat Biotech a reçu un rappel de The Lancet. Un examen par les pairs de The Lancet a confirmé que l’efficacité du vaccin contre le Covid-19 était de 77,8%.

L’analyse examinée par des pairs et publiée dans The Lancet était basée sur les données d’analyse de l’innocuité et de l’efficacité des essais cliniques de phase III de Covaxin. Il a déclaré que Covaxin était efficace à 77,8% contre le Covid-19 symptomatique et a une efficacité de 65,2% contre la variante Delta du virus. Le vaccin a démontré une efficacité de 93,4% contre le Covid-19 symptomatique sévère.

« Les données de notre développement de produits et de nos essais cliniques ont été publiées dans 10 revues à comité de lecture, faisant de Covaxin l’un des vaccins Covid-19 les plus publiés au monde », a déclaré Ella.

Le Dr Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), a déclaré qu’après l’isolement réussi du virus du SRAS-CoV-2 à l’ICMR-NIV, Pune, ICMR et Bharat Biotech se sont lancés dans l’un des projets public-privé les plus réussis partenariats pour développer l’isolat de virus en un vaccin efficace contre le Covid-19.

« Le voyage du banc au chevet de Covaxin en moins de 10 mois montre l’immense force d’Atmanirbhar Bharat ainsi que du milieu universitaire et de l’industrie indiens dans la lutte contre toute attente et la création d’une niche dans la communauté mondiale », a déclaré Bhargava.

Covaxin a été développé dans le cadre d’un partenariat avec l’ICMR et l’Institut national de virologie (NIV), Bharat Biotech recevant les souches SARS-COV-2 grâce à cette collaboration. Bharat Biotech a également collaboré en cours avec ViroVax dans le cadre du programme d’action pour les vaccins indo-américains pour développer et évaluer l’IMDG (Alhydroxiquim-II), une nouvelle molécule agoniste du TLR7/8, qui est formulée dans le cadre de l’adjuvant de Covaxin.

La société a fabriqué et fourni 150 millions de doses de Covaxin, et a déclaré qu’elle atteindra une capacité annualisée d’un milliard de doses d’ici la fin de 2021.

Depuis l’inscription sur la liste de l’OMS, la société a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence dans plusieurs pays, avec des demandes en cours dans plus de 50 pays. Bharat Biotech s’est associé à Ocugen pour obtenir des approbations pour Covaxin aux États-Unis et au Canada.

Les données d’efficacité de Covaxin ont démontré une protection de 63,6% contre le Covid-19 asymptomatique, une protection de 65,2% contre le SARS-CoV-2, B.1.617.2 Delta et une protection de 70,8% contre toutes les variantes du virus SARS-CoV-2. L’étude d’efficacité et de sécurité de l’essai de phase 3 a impliqué 25 800 volontaires sur 25 sites en Inde et est le plus grand essai clinique mené pour un vaccin Covid-19 dans le pays. Le Conseil de surveillance de la sécurité des données n’a signalé aucun problème de sécurité lié au vaccin.

Covaxin est actuellement en cours d’évaluation dans le cadre d’essais cliniques contrôlés chez les enfants âgés de deux à 18 ans, avec des résultats attendus au quatrième trimestre de 2021.

