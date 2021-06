Vaccin contre le Covid-19 : le gouvernement défend un intervalle de 12 à 16 semaines pour les doses de Covishield

in

Environ 90 % du total des vaccins Covid-19 administrés dans le pays sont des vaccins Covishield du Serum Institute of India.

Le gouvernement a défendu mercredi la décision d’augmenter l’intervalle entre deux doses du vaccin Covishield de 12 à 16 semaines, affirmant qu’elle était fondée sur une raison scientifique fondamentale concernant le comportement des vaccins adénovecteurs. Il s’agit d’une décision unanime prise par le groupe de travail Covid-19 et le sous-comité technique permanent (STSC) du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI).

Le gouvernement répondait aux rapports suggérant que la décision d’augmenter l’écart entre deux doses de vaccin Covishield de 6-8 semaines à 12-16 semaines n’était pas unanime et qu’il y avait eu des dissensions parmi les experts techniques à ce sujet. Les membres dissidents auraient souligné le manque de données pour soutenir l’extension de l’écart au-delà de 12 semaines et étaient plus à l’aise avec un écart de 8 à 12 semaines entre les deux doses.

Environ 90 % du total des vaccins Covid-19 administrés dans le pays sont des vaccins Covishield du Serum Institute of India. Le schéma posologique a été modifié de quatre à six semaines en janvier à 4-8 semaines en mars, puis en avril et début mai, l’écart était de six à huit semaines. Le 13 mai, lors de la deuxième vague de la pandémie, l’intervalle a été porté à 12-16 semaines. Cela a été fait à un moment où le Royaume-Uni a réduit l’écart entre les deux doses pour faire face à l’augmentation des infections due à la variante Delta.

La 22e réunion du groupe de travail Covid-19 du NTAGI s’est tenue le 10 mai pour examiner une proposition de modification de la périodicité du Covishield utilisé dans le cadre de la politique nationale de vaccination. Le groupe a recommandé que «sur la base des preuves réelles, en particulier du Royaume-Uni, le groupe de travail Covid-19 avait accepté d’augmenter l’intervalle à 12-16 semaines entre deux doses. Cette recommandation du groupe de travail Covid-19 a ensuite été reprise pour discussion lors de la réunion du STSC qui s’est tenue le 13 mai. Le STSC de NTAGI a suivi la recommandation du groupe de travail Covid-19 et un intervalle de dosage d’au moins trois mois entre deux doses. du vaccin Covishield a été recommandé.

Au cours de ces deux réunions, le gouvernement a déclaré qu’aucune dissidence n’avait été manifestée par aucun des membres, y compris le Dr Mathew Varghese, le Dr MD Gupte ou le Dr JP Muliyil. L’OMS avait fixé l’écart entre deux doses pour ce vaccin à 12 semaines et le Royaume-Uni avait également un écart de 12 semaines.

