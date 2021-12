Vaccin contre le Covid-19 : l’OMS envisagera une liste d’utilisation d’urgence de Covovax la semaine prochaine

L’Agence européenne des médicaments évalue également la demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de la société pour le vaccin de Novavax, qui sera commercialisé dans l’Union européenne sous le nom de marque Nuvaxovid.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tiendra une réunion la semaine prochaine pour examiner la liste d’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 du Serum Institute of India (SII) Covovax.

SII a un partenariat avec la société de biotechnologie américaine Novavax pour la fabrication et la fourniture de Covovax. L’approbation de l’OMS pour Covovax augmenterait considérablement l’approvisionnement en vaccins Covid-19 dans les pays COVAX. SII s’est engagé à fournir 1,1 milliard de doses de Covovax sous COVAX.

Le scientifique en chef de l’OMS, le Dr Sowmya Swaminathan, a déclaré lundi que le Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination (SAGE) devait se réunir le 16 décembre pour approuver l’utilisation d’urgence du Covovax de SII. SAGE conseille l’OMS et recommande l’approbation du vaccin.

Swaminathan a déclaré que les essais de Covovax avaient montré qu’il était sûr et efficace. Elle ne s’est pas engagée sur une date d’approbation, mais a indiqué qu’elle pourrait être attendue en décembre.

S’adressant à CNBV-TV18, Swaminathan a déclaré qu’ils attendaient avec impatience une certaine visibilité et transparence de tous les fabricants de vaccins concernant les fournitures de vaccins Covid-19. Il y avait un manque de clarté sur le moment et la quantité qu’ils fourniraient, car les fabricants ont soudainement donné la priorité à d’autres commandes, car de nombreux pays avaient du mal à augmenter la couverture vaccinale, a-t-elle déclaré.

Le vaccin Novavax-SII a récemment reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en Indonésie et aux Philippines. Il a également déposé une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence en Inde. Novavax a également annoncé des dépôts réglementaires pour son vaccin au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et auprès de l’OMS.

