Vaccin contre le Covid-19 : l’organisation de Pune lance une initiative pour frapper 5 lakh de personnes pauvres et vulnérables

Pochat a également déclaré que l’aide des organisations communautaires ainsi que des ONG sera également prise en charge pour identifier les bénéficiaires et les vacciner contre le coronavirus (Image représentative)

Même si la campagne de vaccination dans le pays s’est accélérée au cours des derniers mois, il existe une petite partie de la population vulnérable pour laquelle la vaccination est un grand défi. Dans une initiative unique, quelques organisations de Pune se sont présentées pour vacciner les populations les plus pauvres et les plus vulnérables de la ville contre le coronavirus. Dirigée par la polyclinique Balasaheb Deora, la plate-forme de Pune pour la réponse à Covid-19 et le fabricant de vaccins Serum Institute of India, l’initiative met des vaccins à la disposition des conducteurs de pousse-pousse, des travailleurs domestiques, des chauffeurs, des ouvriers et des travailleurs journaliers de la ville, l’Indien Express signalé. Au total, l’initiative vise à vacciner 5 personnes lakh des quartiers économiquement défavorisés de la ville.

Manoj Pochat, qui est le coordinateur de la campagne et du sampark pramukh de Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), a déclaré à l’Indian Express que la campagne avait été lancée le 15 août et serait étendue aux bidonvilles résidentiels, aux colonies EWS et à d’autres zones de la ville. Pochat a également déclaré que l’aide des organisations communautaires ainsi que des ONG sera également prise en charge pour identifier les bénéficiaires et les vacciner contre le coronavirus.

Pochat a décrit la devise de l’initiative pour atteindre les personnes des sections opprimées qui ont du mal à atteindre les centres de vaccination pour diverses raisons. Il a également déclaré qu’un total de 15 ONG et organisations locales ont été associées à l’initiative et qu’elles joindront leurs forces à l’initiative pour maximiser la portée des vaccins.

Alors que le gouvernement s’est efforcé de rendre le processus de vaccination le plus accessible et le plus facilement disponible dans toutes les régions du pays, un grand nombre de personnes ne connaissent pas la procédure de vaccination et hésitent à contacter les centres de vaccination.

