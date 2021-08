Vaccin contre le Covid-19 : un an plus tard, de nombreux participants à l’essai n’ont toujours pas reçu de certification

Les essais Covishield se sont déroulés sur 15 sites et se sont achevés en octobre dernier

Lorsque le Serum Institute of India et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) ont mené des essais cliniques pour Covishield il y a un an, AK Khanna a été parmi les cinq premiers participants à s’inscrire. Khanna, actuellement président d’une entreprise de soins de santé et ancien haut responsable d’une entreprise pharmaceutique, sa femme et sa fille ont reçu leurs doses en août 2020.

Un an plus tard, Khanna doit toujours montrer un rapport RT-PCR négatif à chaque fois qu’il monte à bord d’un vol. Contrairement aux personnes vaccinées, il n’a pas de certificat de vaccination gouvernemental généré par logiciel. Le certificat qui lui a été fourni par le site d’essai a souvent été qualifié de « faux ».

Khanna a déclaré à The Indian Express que les autorités de l’aéroport de Jammu avaient récemment rejeté le certificat qui lui avait été délivré par l’hôpital Bharati de Pune, le site d’essai, car ce n’était pas l’original. Il a demandé combien de temps il a dû attendre pour être certifié par le gouvernement pour obtenir les deux doses.

Il a dit qu’il avait anticipé le problème et qu’il avait fait un test RT-PCR. Khanna a déclaré que lorsque peu de personnes étaient disposées à se rendre au procès à l’époque, elles se sont non seulement portées volontaires, mais ont également convaincu d’autres personnes de se faire tirer dessus.

Khanna a déclaré qu’il avait demandé aux autorités une résolution au cours des trois derniers mois et qu’on lui avait dit qu’ils étudiaient la question.

Cependant, Khanna n’est pas seule face au problème. L’essai Covishield a inclus 1 600 volontaires, tandis que 25 800 personnes ont participé aux essais de Bharat Biotech pour Covaxin. Un responsable de Bharat Biotech a déclaré que 50% des 25 800 participants ont reçu le vaccin, tandis que les autres ont reçu un placebo. Le responsable a ajouté que la société avait contacté les bénéficiaires du placebo après l’essai et avait reçu le vaccin.

Bien qu’ils aient reçu des certificats de sites d’essai indiquant qu’ils avaient reçu les vaccins pendant les essais, ils n’ont pas pu générer de certificat de CoWin.

Hemant Katakkar, un industriel basé à Pune, est confronté à un problème similaire. Katakkar avait également motivé 20 volontaires à participer aux essais de phase 2/3 de Covishield en mars.

Katakkar a déclaré que l’essai en double aveugle signifiait que certains participants ont reçu le vaccin, tandis que d’autres ont reçu un placebo. À la fin du procès, on lui a dit que lui, sa fille et le chauffeur n’avaient pas reçu le vaccin. Cependant, à ce moment-là, on leur a immédiatement administré le vaccin.

Il a dit qu’ils n’étaient pas inclus dans CoWin puisqu’ils faisaient partie de l’essai. Katakkar a également écrit au bureau du Premier ministre, qui a répondu en disant que le problème avait été résolu. Cependant, Katakkar et les membres de sa famille attendent toujours les certificats.

Katakkar a déclaré que son ami s’était vu refuser un visa d’affaires pour Dubaï car le certificat du site d’essai avait été rejeté.

Une écrivaine indépendante basée à Pune qui a également participé aux essais a récemment été arrêtée dans un centre commercial car elle ne pouvait pas montrer le certificat généré par CoWin. Elle avait participé aux procès tenus à l’hôpital de Jehangir. Elle a dit qu’on leur avait assuré que la certification officielle était en train d’être organisée pour eux. Cependant, aucun échéancier ne leur a été fourni.

Les essais de Covishield se sont déroulés sur 15 sites et se sont achevés en octobre dernier. Les essais de Covaxin se sont terminés quelques semaines plus tard.

Le directeur médical de l’hôpital de Bharati, le Dr Sanjay Lalwani, a déclaré que la question avait récemment été discutée avec l’ICMR. Il a dit qu’on leur avait dit que le Centre étudiait la question et qu’il délivrerait les certificats en chemise.

Le Dr Ashish Bavdekar, chercheur principal des essais sur Covishield au Centre de recherche de l’hôpital KEM, a déclaré qu’on lui avait également dit que des certificats officiels seraient fournis aux participants. Il a déclaré que les sites d’essai avaient reçu l’ordre de soumettre les détails des deux doses et que les données avaient été envoyées à l’ICMR. Le Centre avait demandé les détails d’une manière spécifique, ajoutant qu’il espérait que les certificats seraient délivrés sous peu.

Le responsable de l’épidémiologie et des maladies transmissibles de l’ICMR, Samiran Panda, a déclaré qu’ils examinaient comment CoWin pourrait attribuer le certificat et que le processus avait été accéléré.

Panda a déclaré qu’il avait soulevé les problèmes comme étant fondés sur les droits, l’ICMR interagissant avec les fabricants de vaccins et le ministère de la Santé afin que les participants puissent obtenir leurs certificats via CoWin. Il a ajouté qu’ils étaient du problème.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré à The Indian Express que l’application CoWin était en cours de modification afin qu’elle puisse émettre les certificats.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.